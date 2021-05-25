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【油畫藏毒】海關檢獲市值1220萬元毒品　3名男子疑涉案被捕

社會 20:56 2021/05/25

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海關人員從一批報稱載有油畫的海運貨物中，發現9公斤懷疑冰毒。（政府新聞處圖片）

香港海關昨（24日）在荃灣拘捕一名20歲男子，他涉嫌販運5公斤懷疑可卡因，另外，海關今日（25日）在錦田拘捕2名男子，他們涉嫌與早前檢獲的9公斤可卡因有關，2宗案件檢獲涉嫌毒品估計市值1,220萬。

香港海關於5月20日透過風險評估，在香港國際機場一件從巴西到港的空運郵包，發現一批重5公斤的懷疑可卡因收藏在10件袋裝的健康食品內。另外，同日又在葵涌海關大樓一箱由泰國抵港報稱載有油畫的海運貨物，發現一批9公斤重的懷疑冰毒收藏在5幅油畫內。

經過調查後，海關昨日於荃灣拘捕一名20歲男子，他疑與該批可卡因有關。該名被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。

另外，海關又於今日在錦田拘捕2名分別37歲和34歲男子，他們疑與檢獲的冰毒有關。有關案件仍在調查中。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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