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【雙屍命案】東涌滿東邨男女雙屍命案　女死者頸有傷痕警方不排除屬情殺案

社會 21:57 2021/05/25

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仵工移送兩具遺體。

東涌滿東邨今日(25日)揭發一宗雙屍命案，警方調查後暫列兇殺及自殺案。大嶼山警區助理指揮官(刑事) 總督察徐展鵬向傳媒簡報案情。

徐展鵬表示，一對年約22歲的男女被發現倒斃滿順樓一個單位內，男死者在廁所用尼龍繩上吊，女死者倒斃床上。男死者身上無傷痕，女死者手部有綑綁痕跡、頸部有傷痕疑被人箍頸，警方初步不排除是情殺，兩人關係有待調查。警方又在單位檢獲疑是男死者的遺書，文中透露自己不開心及輕生念頭。2人真正死因有待解剖確定，女死者被殺原因是主要調查方向。

徐展鵬續指，男死者是兼職廚師，與母親同是單位戶主，但母親近期因私事暫時搬離，女死者是大專生，2人2019年在網上打機群組認識，上周六相約到旺角一間遊戲機中心玩樂。由於女死者未有回家多日，家人昨日報案，至今日揭發案件。徐展鵬稱，留意到社交媒體指兩人是情侶，但警方要再作了解才能釐清兩人關係。

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記者：蘇文軒

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