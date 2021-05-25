【強制檢疫】34歲男子擅離竹篙灣遭攔截迅速逃跑　警方昨於天晉二期尋回男子

▲ 34歲男子竹篙灣檢疫期間私家車接載偷走。（經濟日報資料圖片）

再有檢疫人士於竹篙灣檢疫中心逃離，一名34歲男子由外地返港，前日因違反檢疫令，被被送往竹篙灣隔離檢疫，惟當晚自行離開，期間曾獲中心工作人員勸阻不果，男子迅速逃跑，並獲一輛私家車接走；警方昨下午於將軍澳天晉II一單位發現該男，已送往將軍澳醫院治理。

衞生署及民安處回覆指，涉事男子5月23日由外地返港，於指定檢疫酒店因違反檢疫規定，被送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫；惟當晚11時15分，中心人員發現該男子離開其檢疫單位，並立即上前勸阻，該男子不理會並迅速逃跑，然後登上一部停泊在中心範圍外的私家車離開，民安處指事件已交由警方跟進。

警方回覆指，昨凌晨約1時20分接案，一名34歲姓鍾本地男子懷疑離開竹篙灣檢疫中心，並被一輛私家車接走，其後於唐俊街12號一單位尋獲。

衞生署稱，該男子昨午(24日)被送回竹篙灣檢疫中心繼續完成餘下的檢疫， 惟今早因身體不適，獲被轉介至公立醫院接受進一步治療，至今無獲檢測結果呈陽性的報告。

署方又表示，不會對個別案件作出任何評論，但指接獲懷疑違反檢疫令個案會作出跟進調查，若發現任何涉嫌違反法例的行為，視乎個別個案搜集所得的事實和證據，在需要時會徵詢律政司意見，可能會對有關人士提出檢控。

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記者：陳正怡、鄧凱文