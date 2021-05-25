【強制檢測】6間小學及幼稚園爆發上呼吸道感染　須接受強制檢測

▲ 荃灣海濱花園內的幼稚園在強制檢測範圍之內。（資料圖片）

食物及衞生局今日（25日）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處6個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

食物及衞生局發言人指，由於有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有2間學校的指明級別及4間學校被納入今日（25日）的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

任何在2021年5月12日至25日期間曾身處

中華基督教青年會上水幼稚園

香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校

元朗安樂路5-11號明珠樓1樓麗晶幼稚園分校

荃灣海濱花園平台C(第9至12座)P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園

超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月28日或之前接受檢測。受檢人士若在5月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，觀塘官立小學一年級和太古小學一年級的學生，及在5月12日至25日期間曾面授有關學生的老師，須於5月28日或之前接受檢測。受檢人士若在5月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：陳梓蔚