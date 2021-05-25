【復必泰疫苗】84萬劑3個月後過期、550萬劑仍未抵港　港府：或將過剩疫苗捐出

▲ 84萬劑3個月後過期、550萬劑仍未抵港，港府指或將過剩疫苗捐出（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃2月26日開展，港府今（25日）表示，目前已採購並認可作緊急使用合共1,500萬劑科興及復必泰疫苗，而截至昨日已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑；當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑，而目前庫存的復必泰疫苗的使用期限將會於今年8月中屆滿，強調如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗。

港府表示，復必泰疫苗必須在超低溫的環境下儲存，按生產日期訂明的使用期限亦相對短（抵港後大約三至四個月），又指留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，相對於社區疫苗接種中心每日可接種超過4萬劑的處理量，市民平均每日在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約1萬劑量。

港府解釋，由於全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。

而由於疫苗生產、品質控制、運輸物流等程序需時，預計即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。



截至今日，港府已為市民接種超過220萬劑疫苗（科興和復必泰疫苗分別約95萬劑和124萬劑），當中超過127萬名市民接種了第一劑疫苗。

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責任編輯：鄧凱文