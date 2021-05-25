【大灣區】嶺大與深圳大學合辦本科至博士課程　探討建立大灣區聯合校區

▲ 嶺南大學今日（25日）與深圳大學簽署合作意向書。（嶺大提供）

嶺南大學今日（25日）與深圳大學簽署合作意向書，促進雙方學術合作，包括合辦本科、碩士和博士生課程、開展研發合作，以及探討建立粵港澳大灣區「聯合校區」的可能性。嶺大校董會主席姚祖輝與深圳大學黨委書記、校長李清泉教授分別代表雙方在合作意向書上簽字。

嶺大與深圳大學將根據大灣區建設的發展所需，以各自有競爭力的本科課程和自身優勢，共同開展「2+2雙學位本科專業項目」，學生將分別於嶺大和深圳大學的校園內各學習兩年。

兩校亦將結合兩地研究生教育的資源與優勢，共同建立碩士生和博士生學科課程，以培養優質碩士和博士研究生為目標；並計劃共建高等研究院、學術中心和創新中心等平台，共同申報國家及地方的科研基金項目，合作開展產業技術研發和技術轉化。

此外，雙方將根據國家對大灣區高等院校合作的相關政策，積極探索兩校合作的新模式，並探討建立大灣區聯合校區的可能行和可行性。

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責任編輯：馮琪雅