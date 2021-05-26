【5000元消費券】八達通：不會收到登記消費券個人資料　交易紀錄僅由電子支付公司保管

▲ 八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通不會將所擁有的交易紀錄提交予政府，而登記計劃所需的個人資料亦不會到達八達通公司手上，籲市民放心。（林宇翔攝）

政府擬在暑假派發電子消費券，八達通為4間獲選參與計劃的電子支付平台之一。八達通營業及市務總監李玉兒接受訪問時表示，八達通不會將所擁有的交易紀錄提交予政府，而登記計劃所需的個人資料亦不會到達八達通公司手上，籲市民放心。

李玉兒表示，市民欲領取消費券，需要先在政府設立的計劃網站登記個人資料、收取消費券的途徑，以及卡或帳戶編號，不論無記名的租用版卡，或個人八達通都可登記。她確認，計劃推行時市民可到各交通地點的車費補貼領取站、便利店或透過八達通App等領取消費券，做法與領取車費補貼完全相同。

有聲音擔心登記後會洩漏消費情況等私隱，李玉兒強調，計劃中政府不會將個人資料交予八達通公司，他們只會收到登記了領取消費券的卡號，以讓持有人能夠拍卡取券；而另一方面八達通公司亦不會將用戶的交易紀錄與政府分享，僅會把消費額總數向政府匯報，由八達通控制住「白名單」，倘有用戶的消費不符合政府要求，就不會向該卡派發新一張的消費券。

至於當用戶遺失已登記的八達通，李玉兒說他們正研究方法處理，將提供程序予市民使用另一張卡登記，而現時的報失程序亦會暫時延伸至不記名卡，若失主能夠證明其遺失該卡，則可獲退回報失3小時後的儲值額。

李玉兒又指，在今次計劃內八達通需要投放資源升級系統，包括能夠分辨市民的消費類別，及增加系統的容量以應付全港的需要，而支援新商戶安裝八達通系統，或早前推出的新商戶免手續費等措施亦有額外成本。此外，她指計劃中的額外收益，會以優惠形式提供予商戶及消費者。

她透露，政府於4月中旬公布4間參與計劃的公司後，該月有逾2,000個新商戶加入商用版八達通App，較3月新增數量多一倍，其他將新增的商戶包括崇光百貨的櫃位、運動家、電器店百老匯等，亦正與大型外賣、網購平台洽談；八達通的目標是今年下半年的商戶數量至少較上半年翻一倍。

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記者：徐紹軒