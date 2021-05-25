【課程改革】2024年起八大及多間自資校收生M1及M2計選修科　料有助鼓勵學生修讀推STEM教育

▲ 8間資助大學調整2024年度基本入學門檻，將數學延伸部分M1或M2計作一個完整選修科，部分自資院校亦有此安排。（資料圖片）

隨着高中4個核心科目修訂即將於下學年起在中四級推行，8間資助大學完成調整2024年度基本入學門檻，一致決定將數學延伸部分單元一或二（M1或M2）可計作為一個完整選修科，部分自資院校亦有此安排。學界普遍歡迎此決定，可鼓勵更多學生選修M1或M2，亦有助推動STEM教育，由於相關課時比一般選修科少，選修的學生亦較「有着數」。

課時較少 校長料選修「有着數」

教育局鼓勵學校將修訂高中核心課程所釋放的課時，調撥予學生增修選科或修讀M1、M2等科目。8間資助大學（八大）上月已公布2024年起修改一般入學要求，一致決定文憑試考生須在4個核心科目（中、英、數及「公民與社會發展科」）達「332A」成績，同時在2個選修科達指定成績，6間大學包括港大、中大、城大、科大、理大及浸大，均要求學生在2選修科達3級成績，嶺大及教大則要求達2級成績。

翻查本年度的八大收生要求，部分大學不採納將M1或M2成績獨立計作1個選修科，或只有部分理工學科會讓學生可加分等。輔導教師協會早前向八大及8間自資院校查詢更新後的收生要求，顯示八大及5間已回覆的自資院校，包括公開大學、樹仁大學、明愛專上學院、珠海學院及伍倫貢學院，均一致表示可將M1或M2，計作入學門檻的其中一個選修科。

其他語言科目 亦視一選修科

此外，八大亦可將「其他語言科目」計作1個選修科，惟成績要求各異，例如浸大及科大列明學生須達C級成績或以上，中大及港大則達E級成績便可；部分大學亦列明M1及M2與其他語言科目，只可計作第2選修科成績，意即大學只考慮其中1科成績。

灣仔區校長聯會主席戴德正認為，學界近年已討論將M1及M2獨立成科，因修讀進階的數學有助推動STEM教育，有大學工程學系亦嫌學生「讀得少得滯」，認為大學收生列明可將其獨立計作1科，可鼓勵有能力的學生修讀，並減少中途退修的情況。

由於數學延伸部分課時比一般選修科少，以戴德正的學校為例，近2、3年開始，已安排在常規課時同時教授核心及延伸部分M1及M2課程，「他們的數學觸覺較強，核心部分可以教得快些。」亦不會令數學能力較弱的學生「蝕底」，而是讓學生更有彈性選擇有興趣的科目。

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記者：馮琪雅

