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【MIRROR成員】Edan被前度爆料指控曾出軌　疑似呂爵安撩女露骨對話曝光

娛樂 11:09 2021/05/26

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Edan被前度翻舊帳指控曾出軌，疑似呂爵安撩女露骨對話曝光。

人紅自然是非多。人氣男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan），近日被前女友Stephanie在留言中暗示Edan當年曾經出軌，及後引起網上廣泛討論，更有網民流出疑似Edan挑逗女性友人的對話，內容露骨。

MIRROR成員Edan除了唱得又彈得，主持功力及搞笑才能不俗，獲安排接下不少綜藝節目和廣告，人氣直逼隊員姜濤。不過人紅是非多，近日捲入出軌疑雲，在網上討論區引起連番討論及爆料。

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Edan參加《全民造星》期間，與Stephanie仍未分手。（網上圖片）

Edan舊愛結婚翻舊帳

話說現年24歲、與Edan同屬港大畢業的舊愛Stephanie，近日在instagram出帖宣佈男友求婚成功，揚言要將自己的網名改為「準人妻」，Edan的胞妹「小如豬」則有讚好。

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Stephanie近日宣布男友求婚成功，Edan胞妹「小如豬」亦有讚好。（網上圖片）

有網民似乎擔心仍在追蹤Stephanie的Edan未有看到該帖文，刻意標記對方，Stephanie的好友出面護花，而當事人Stephanie過後亦有回覆網民留言：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受。」此回覆於不久後被刪掉，但已被網民截圖及流傳。

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就著Stephanie暗指Edan當年出軌的回應，於網上討論區引起熱烈討論，正反兩方各持意見和證據。

有網民翻出舊帖文，Edan於2018年參加《全民造星》時，與Stephanie仍屬情侶關係，後來女方出帖文，表示拍拖三年的二人和平分手，會支持Edan繼續去追夢：「細個以為咩唔夾呀timing呀全部都係移情別戀嘅藉口，但理智與感情角力左（咗）好一段時間，我都agger（讚成）朋友會係我地（哋）目前最適合嘅關係。」

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有人斥Stephanie近日的爆料是「搏上位」的行為，有網民指此舉對她全沒好處，又有「知情人士」爆出，早於大學時期，Edan已經到處留情，有多名性伴侶。

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Edan被指於大學時期已經到處留情。（instagram圖片）

Edan被指四處留情

過後就有對話截圖曝光，有指對話內容發生於去年，對方是Edan的一名女性友人，內容曖昧又露骨，Edan曾表示：「想一啖食左（咗）你」、「想磨下！」，更揚言想做對方SP（性伴侶）。

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有網民分享疑似與Edan的對話截圖。（網上圖片）

但又有網民翻出證據，指Edan出帖慣常用字是「咗」而非「左」，又指有24萬追蹤人數的Edan早已得到「藍剔」認證，而截圖當中卻沒有藍剔，認為有造假之嫌。

有網民指出對話截圖與Edan的慣常用字有所出入。（網上圖片）

兩方各有證據，但當事人Edan至今仍未就事件作出任何回應，昨晚還跟《膠戰》的一班主持飯聚，似乎未被負面報導影響心情。而其經理人花姐（黃慧君）繼續就MIRROR演唱會發感想文，未有為Edan解釋或澄清。

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同場加映：《男排女將》訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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