【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺　陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】

▲ 陳自瑤在《好聲好戲》中有好演出。

TVB綜藝節目《好聲好戲》來到第3輪參賽者最後一次演出，陳自瑤邀來聲演拍檔張頴康演出劇集《他來自江湖》中周星馳與梅小惠的片段，獲評判一致綠燈通過兼大讚緊張得來演出輕鬆好睇！

▲ 陳自瑤與張頴康聲演《他來自江湖》。（截圖）

還原周星馳梅小惠演出

陳自瑤與張頴康聲演梅小惠與周星馳，又以二人在《他來自江湖》造型上陣，不論外表衣著都扮到足。而陳自瑤在演繹梅小惠時提高聲線，張頴康則加入周星馳跳脫的語氣演出，評判都大讚演出好驚喜。

聲演完畢之後，陳自瑤表示緊張得手仍在發抖，但在場就有陣陣歡呼聲，結果亦獲7盞綠燈的好成績。她就激動落淚：「我頭先一路配隻手痺咗，想發力但係發唔到。」

主持阮兆祥更大讚陳自瑤扮梅小惠有120分，評判阿姐汪明荃及韓馬利就對張頴康的演出表示很驚喜，大讚他的說話語氣及語調很似周星馳，並指他們雖然表示很緊張，但聽起來像是輕鬆搞笑地演出，拿捏得很好。

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感激張頴康黃鳳英幫助

陳自瑤之後又感激張頴康無條件拔刀相助，更笑指他不知道有沒有騷錢都幫忙夠哂老友！

她並在社交平台撰文多謝他與太太麥雅緻的支持：「在之前拍攝的一套劇集，他是我的好拍檔，也是一位非常用心的演員，加上我覺得他的外型，平時說話的語氣跟星爺有幾分相似！」

▲ 陳自瑤與張頴康獲7盞綠燈。（截圖）

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陳自瑤亦很感謝張頴康做拍檔：「好拍檔，我想講，真係好多謝你！多謝你肯花時間同我一齊練習，練完你同你老婆仲要煮埋飯俾我食！沒有你，沒有這個演出，你的聲線語氣真的很像星爺，你真係演繹得好好！多謝你同我一齊經歷這個美好的旅程！」

陳自瑤也不忘感激排練時有導師黃鳳英花很多時間幫忙，黃鳳英亦指陳自瑤真的很勤力，二人更在鏡頭前相擁，非常溫馨感動。

網民看過演出後也大讚二人演出好睇：「真係估唔到咁好，張穎康語氣真係幾神似，陳自瑤都好好。」、「Yoyo真係好勁，真係可以做配音員，配邊個似邊個」、「以前唔覺yoyo有什麽特別，不過身材好，今次呢個節目真係刮目相看，原來係實力派！」

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同場加映：盛勁為專訪