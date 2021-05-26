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【本地公海遊】「公海遊」最快7月底復辦　船員乘客須接種新冠疫苗及檢測呈陰性

社會 11:21 2021/05/26

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船員乘客須接種新冠疫苗及檢測呈陰性。

新冠肺炎疫情緩和下，港府擬容許旅行社及郵輪公司開辦本地公海遊，冀在暑假中後期開放。商務及經濟發展局局長邱騰華和旅遊事務專員沈鳳君今日（26日）就郵輪「公海遊」的復辦安排舉行記者會。

邱騰華表示，本地郵輪「公海遊」最快7月底復辦，本港市民可參加不停靠境外的郵輪遊，惟郵輪公司及乘客須遵從政府八大防疫政策要求，包括：

船員

  • 所有船員須進行抵港後檢疫要求和檢測
  • 所有船員須已接種新冠疫苗，持有效醫學證明者除外，並每14日於岸上接受檢測；如來港前未獲接種疫苗，可於抵港完成檢疫後，於港完成接種兩劑疫苗
  • 不宜接種的船員須每7天於岸上接受檢測並取得陰性結果

郵輪

  • 每艘郵輪載客量為原訂的一半
  • 郵輪上的餐廳須遵照本港的防疫措施

乘客

  • 乘客須登船前掃「安心出行」二維碼
  • 乘客須於登船前14日已接種新冠疫苗，並須出示48小時內核酸檢測呈陰性的證明
  • 乘客登船後亦須遵守郵輪公司執行的社交距離及個案和接觸者追蹤措施

邱騰華解釋，郵輪旅遊因疫情關偽自去年2月停運至今已15個月，隨本港近日疫情回穩，相信市民、旅遊及遊輪業界都希望可早日復遊，故商經局諮詢政府相關部門及業界，容許郵輪公司於遵守一系列防疫措施下，恢復供港人參與公海遊。

他稱，郵輪於香港出發，但不會停泊境外任何一個港口，通常行程時間較短，約為幾個晚上；因應營運性質，郵輪公司需時準備，故當局決定提早公布措施，最快7月底可復辦，為市民於安全下提供旅遊選擇。

公海遊亦設有應急機制，如有變化會有方式停止或啟動，包括如行程中有懷疑個案，會即時停航及駛返香港；同時亦會因應香港疫情變化，暫停或更改公海遊計劃。詳情請見【下一頁

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記者：陳麗娜

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