【移民分歧】老公望留港不願移民　港媽寧願離婚也要帶仔女走

▲ 有港媽想移民，但丈夫卻希望留港，她寧願離婚也要帶仔女移民。

香港再現移民潮，加上英國開放讓持BNO的港人申請居留英國簽證，令不少人計劃移民英國。有網民於網上討論區分享，其港媽朋友欲移民，但丈夫卻希望留港，她為小朋友將來教育打算，寧願離婚也要帶仔女移民。

老公想留港 老婆想移民英加

該名網民上周五（21日）於網上討論區「親子王國」，以「寧願離婚，也要移民」為題發文，分享一位港媽朋友的經歷。她表示港媽有兩個分別10歲和6歲的子女，擔心香港的政治及教育環境有變，有意移民但丈夫不想走，港媽寧願選擇離婚，也要帶仔女移民。樓主講述港媽情況︰

老公想留，老婆想走，考慮緊英國或加拿大。有啲錢，佢話錢唔係佢最大concern（考慮），佢話以小孩教育將來為主。

樓主曾問港媽移民後生活及子女讀書安排，對方指去到當地，子女可以讀公立學校，學費全免。雖然有指外國的公立學校未必好，但港媽認為「未必間間都唔好嘅，可能佢入到嗰間係好嘅呢」，又透露一家人會先在當地租屋住。

網民︰冇咗個家移民有幾開心？

網民大多有感港媽自私、一意孤行，移民應是一家人的重大決定，而非個人想法，建議她應與丈夫溝通清楚及磨合。有網民留言，「移民全家一齊移，留低全家一齊留」、「為去留搞到離婚，究竟雙方有幾愛呢個家」、「自己條路自己揀，佢OK就得」。點擊看更多網民留言︰

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此外，也有網民分享朋友的移民故事，當中有朋友想移民英國，但其15歲女兒不想走，她給女兒2年半時間考慮。有網民表示，「我都見有小朋友、有能力移民嗰啲，超快手賣樓走人」、「拎住4百萬走已經好好，我識人拎住5、6萬咋。我聽過有啲仲誇張，拎住幾萬蚊就走」，似乎身邊都不乏親友已移民或有移民計劃。

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責任編輯：王明芳