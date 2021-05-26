【本地公海遊】港府擬7月推公海遊設應急「叫停」機制　一旦現陽性或懷疑個案需即時折返

▲ 港府擬7月推公海遊設應急「叫停」機制（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情緩和下，港府擬容許旅行社及郵輪公司開辦本地公海遊，冀在暑假中後期開放。商務及經濟發展局局長邱騰華和旅遊事務專員沈鳳君今日（26日）就郵輪「公海遊」的復辦安排舉行記者會。

當局稱郵輪公司及乘客須遵從政府防疫政策要求，最快可於7月底推行，並設有應急機制，如有變化會有方式停止或啟動，包括如行程中有懷疑個案，會即時停航及駛返香港，視乎個案情況，啟動應急措施，要求船上人士檢測或檢疫；同時亦會因應香港疫情變化，暫停或更改公海遊計劃。

被問及會否擔心鑽石公主號疫情重現，邱騰華表示近年參與郵輪遊的人士增多，但疫情下有大挑戰，去年初都有船有染疫人士，惟及後推出有效措施已得解決，認為當中需要取平衡，坦言如郵輪公司設備、人員及應急做不好，市民亦會無信心參與，強調是次建議經由衞生及相關部門提出，亦已諮詢業界。

他補充，郵輪公司需展示其應急能力，於通風、食物、管理應急都要有新方法，包括船公司大多現已有設備通知相關人士；而船上會有醫護人員，需具PCR病毒檢測能力，予乘客、船員可於船上做檢測，並需劃出分隔房間作隔離。

邱騰華又指，如行程中出現陽性個案，就需全船折返，靠岸後由衞生及政府部門處理，屆時會視乎安排檢測或檢疫。

「公海遊」最快7月底復辦，船員乘客須接種新冠疫苗及檢測呈陰性，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜