  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【空中婚禮】印度新人包機辦空中婚禮避開人數上限　逾160位賓客沒戴口罩恐播疫

健康 11:51 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

印度一對新人包機辦空中婚禮

印度新冠肺炎疫情嚴峻，累計確診個案破2715萬宗，死亡人數逾31.1萬。其中，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）最近實施更嚴格防疫措施，把婚禮人數限制在50人以內。不過當地一對新人為避免人數上限，日前包下一架飛機舉辦婚禮，共有160多名賓客出席。大部份人均沒佩戴口罩，婚禮影片曝光後引起熱議，有關部門亦介入調查。

綜合外媒報道，印度一對新人Rakesh和Dakshina原定於泰米爾納德邦第二大城市馬杜賴（Madurai）的米納克西神廟（Meenakshi Amman Temple）舉行婚禮。因泰米爾納德邦婚禮設人數上限，該對夫婦選擇租下香料航空（SpiceJet）一架波音737客機，於5月23日舉辦「空中婚禮」，歷時2小時，當日機上載有逾160位賓客。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

婚禮影片在社交媒體流傳，從片段可見，一對新人在頸項戴上花圈，機艙擠滿人，沒保持社交距離。大部份人也沒佩戴口罩，包括一對新人，有賓客則把口罩拉至下巴位置。

機場工作人員表示事前並不知道有此婚禮。香料航空發言人表示，該對夫婦經旅行社預約包機，聲稱供一群乘客在參加婚禮後乘坐飛機，從泰米爾納德邦馬杜賴市飛往邦加羅爾（Bengaluru）。發言人指，當時已跟客戶清楚表示要遵從的新冠肺炎的指引，拒絕在機上進行任何活動。印度民航局（DGCA）介入調查，該架包機的員工已被停職，同時當局建議香料航空投訴該對新婚夫婦與賓客，可能禁止他們再乘坐民航客機。

點擊相片看印度疫情：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【社會悲歌】印度婦戴氧氣罩煮飯獲讚「無條件母愛」　網民批被當奴隸：讓她休息
12:52 2021/05/25
【社會悲歌】印度婦戴氧氣罩煮飯獲讚「無條件母愛」　網民批被當奴隸：讓她休息
【新冠肺炎】印度新冠康復者接連患毛黴菌病　死亡率高達50%為保命或需摘眼球
10:37 2021/05/11
【新冠肺炎】印度新冠康復者接連患毛黴菌病　死亡率高達50%為保命或需摘眼球
【印度偏方】親身示範飲牛尿防新冠病毒　印度議員：每朝空肚飲效果最好
11:31 2021/05/10
【印度偏方】親身示範飲牛尿防新冠病毒　印度議員：每朝空肚飲效果最好

你可能感興趣

【社會悲歌】印度婦戴氧氣罩煮飯獲讚「無條件母愛」　網民批被當奴隸：讓她休息
12:52 2021/05/25
【社會悲歌】印度婦戴氧氣罩煮飯獲讚「無條件母愛」　網民批被當奴隸：讓她休息
【新冠肺炎】印度新冠康復者接連患毛黴菌病　死亡率高達50%為保命或需摘眼球
10:37 2021/05/11
【新冠肺炎】印度新冠康復者接連患毛黴菌病　死亡率高達50%為保命或需摘眼球
【印度偏方】親身示範飲牛尿防新冠病毒　印度議員：每朝空肚飲效果最好
11:31 2021/05/10
【印度偏方】親身示範飲牛尿防新冠病毒　印度議員：每朝空肚飲效果最好
健康問題 病菌及病毒 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 航空

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩