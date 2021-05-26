【空中婚禮】印度新人包機辦空中婚禮避開人數上限　逾160位賓客沒戴口罩恐播疫

▲ 印度一對新人包機辦空中婚禮

印度新冠肺炎疫情嚴峻，累計確診個案破2715萬宗，死亡人數逾31.1萬。其中，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）最近實施更嚴格防疫措施，把婚禮人數限制在50人以內。不過當地一對新人為避免人數上限，日前包下一架飛機舉辦婚禮，共有160多名賓客出席。大部份人均沒佩戴口罩，婚禮影片曝光後引起熱議，有關部門亦介入調查。

綜合外媒報道，印度一對新人Rakesh和Dakshina原定於泰米爾納德邦第二大城市馬杜賴（Madurai）的米納克西神廟（Meenakshi Amman Temple）舉行婚禮。因泰米爾納德邦婚禮設人數上限，該對夫婦選擇租下香料航空（SpiceJet）一架波音737客機，於5月23日舉辦「空中婚禮」，歷時2小時，當日機上載有逾160位賓客。

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婚禮影片在社交媒體流傳，從片段可見，一對新人在頸項戴上花圈，機艙擠滿人，沒保持社交距離。大部份人也沒佩戴口罩，包括一對新人，有賓客則把口罩拉至下巴位置。

機場工作人員表示事前並不知道有此婚禮。香料航空發言人表示，該對夫婦經旅行社預約包機，聲稱供一群乘客在參加婚禮後乘坐飛機，從泰米爾納德邦馬杜賴市飛往邦加羅爾（Bengaluru）。發言人指，當時已跟客戶清楚表示要遵從的新冠肺炎的指引，拒絕在機上進行任何活動。印度民航局（DGCA）介入調查，該架包機的員工已被停職，同時當局建議香料航空投訴該對新婚夫婦與賓客，可能禁止他們再乘坐民航客機。

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責任編輯：羅嘉欣