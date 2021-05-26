【靚聲直播】首度Jam歌做Live吸引上萬觀眾　阿Jer柳應廷盼與林二汶推合唱歌【有片】

▲ 首度Jam歌做Live吸引上萬觀眾，阿Jer柳應廷望跟林二汶推合唱歌。

林二汶與組合Mirror成員阿Jer（柳應廷）昨晚（5月26日）於ChillGOOD TV，由黃丹儀和KB主持《Music Panda》節目作現場直播，兩人分別獨唱及合唱多首好歌。

林二汶更挑戰選唱Serrini《網絡安全隱患》，唱出另一種味道，被網民大激讚，狂於留言區打下MM7，人靚聲靚、歌迷又大讚阿Jer是「金Jer」，無論樣及聲線都「迷死人」，節目引來近萬fans捧場。

唱歌之間，兩人不時回應歌迷留言問題，二汶劈頭就問：「咩係MM7，點解那麼多人打MM7？」阿Jer幫忙解畫：「是速成碼個『正』字囉。他們想打得快，依家就會用MM7代表個正字。」二汶馬上感謝網民不停讚他們「正」。

【調教你MIRROR】花姐+梁祖堯展埋身特訓 MIRROR再開騷前赴梅窩同居

▲ （大會發相）

阿Jer及二汶今年都分別開過演唱會，歌迷留言問他們放假最想做甚麼，Jer表示：「多數會睇電影，不用工作就拍拖。聽朋友講，去大自然可以散走壓力帶走不開心，所以也準備試試。」

至於二汶表示，放假最想甚麼都不做，只留在家中追劇看電視，不過她也非常認同大自然力量，所以提議大家夏天最好去沙灘踏沙。

【林二汶演唱會】為完成兩場紅館騷感動 二汶大讚折骨Ben不怯場

▲ （大會發相）

歌迷又留言，叫兩人合作唱歌之外，下次試試一起做個「史詩式跳舞live」，二汶未被嚇倒更笑住說：「我從來都是一個dancer，可以一字馬！」

阿Jer稱，最大心願是跟二汶推出合唱歌，甚至或是跳舞也可：「不過我排舞好麻煩，我記得比別人慢，所以經常排排下會狂叫尖叫，記不到停晒喺度！我班隊員都已經習慣了，一排舞就會大叫，他們不理我，由我叫......」

【全民造星III】被稱Dancer陳葦璇委屈落淚 方方IG：唔好教壞人

▲ （大會發相）

談到二人最喜歡的香港歌手，林二汶自言最喜歡梅艷芳和張國榮，出騷前都會翻看梅姐與哥哥合唱的《冰山大火》為自己增加能量。

而Jer則表示偶像是Supper Moment和陳奕迅，兩者都是他的學習對像，希望唱歌可以像他們一樣有感染力、溫柔動聽。

【MIRRORXERROR】被建議進軍內地市場 MIRROR：未夠實力先做好本份

▲ （大會發相）

【MIRROR演唱會】MIRROR大爆演出內幕 12子稱完騷要放肆：啪花生油！【多圖】

阿Jer透露最近忙於拍攝新節目《調教你MIRROR》，希望為觀眾帶來全新一面：「我們全部都不化妝，素顏上鏡。說到底是偶像組合，平時花姐都要我們好靚仔，如果打扮差，花姐會鬧，今次攞正牌不用打扮，以真面目示人，都幾得意。」

二汶最近正為其他歌手做唱片監製，經過去年《全民造星III》的訓練，她信心大增，所以也做得非常開心，至於自己新歌，就完成監製工作才能進行。

【MIRROR演唱會】直擊瘋狂鏡粉逼爆九展 哪位成員應援聲勢最浩大【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【超級經理人】花姐效力大台13年為啖氣離開 製作《全民造星》助參賽者圓夢【有片】

最近DSE剛完結，KB著他們鼓勵一下考生，二汶說：「我19歲未讀完書就入行，現在也覺得當時不應該放棄進修，學業是重要，但考完就要放下，DSE考完㗎啦，不要諗返轉頭。」

Jer就認為：「考得好不好都不應該不開心，條條大路通羅馬，向自己鐘意的夢想及目標進發才最重要，成績係其次。」 最後兩人合唱《剎那的烏托邦》送給所有考生。