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【逆天奇案】邪花入宅黎燕珊為愛女趕小三　陳展鵬林夏薇馮盈盈陷三角戀

娛樂 13:05 2021/05/26

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《逆天奇案》森Sir、Wing姐和Ana陷三角戀。

TVB劇《逆天奇案》內，森Sir（陳展鵬飾）、Wing姐（林夏薇飾）和Ana（馮盈盈飾）的三人關係一直糾纏。在昨晚（5月25日）播出的《逆天奇案》內，愛女深切的Wing媽（黎燕珊飾）眼見「邪花入宅」，於是踩上門為愛女出手擊退Ana，可是卻弄巧反拙令Ana向森sir表白。

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三人當面對質。（《逆天奇案》截圖）

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Wing媽狙擊Ana

昨晚《逆天奇案》劇情講述Wing媽發現Ana對女兒男友森Sir有感情，而且Ana竟經常自出自入森Sir家大感不滿。可是，女兒Wing卻似對Ana全無戒心，令Wing媽大為著急。

於是Wing媽決定先發制人，當面對Ana冷嘲熱諷。此時森Sir與Wing趕至，Wing媽更當場指Ana傾慕森Sir，並踢爆對方手提藏多張森Sir的照片，令場面十分尷尬。

最後Wing姐制止媽媽追擊Ana：「這是我們三個之間的事，你走先吧！」。

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以杜如風梁朝偉作比喻

Wing媽敵不過女兒請求先行離開後，Ana坦白承認自己對森Sir的感情：「森Sir是好男人，喜歡他也很合理。不過我從來沒打算告訴他，也從來沒想過當第三者破壞你們的關係。」

Ana更為自己對森Sir的感情作出比喻：「你當杜如風喜歡梁朝偉，但杜如風也沒想過要破壞梁朝偉和劉嘉玲的關係。」

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Wing姐 VS Ana

有觀眾對三人的關係作出討論，留言表示「個媽心水好清，個女就鵪鶉咁，個男就扮儍佬」，甚至開玩笑寫道「英俊係冇罪嘅」，也有網民心痛Ana被罵。

《逆天奇案》內，Ana與森Sir合作無間，Ana更由夜蒲女到性感記者大派福利，有樣有實力，成為森Sir的得力助手。

陳展鵬林夏薇在劇中情比金堅。（IG圖片）

至於Wing姐則是森Sir合的青梅竹馬男友，多年的感情加上小鳥依人的性格，在Ana告白後，Wing姐坦言自己從沒懷疑森Sir，森Sir也承諾為了Wing姐趕走爛桃花。

如果你是森Sir會如何選擇？

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同埸加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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