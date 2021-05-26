【理財觀念】全球青少年理財教育「JA財智新世代」　趙聿修中四學生勝出代表香港參賽

▲ 創新挑戰賽（香港區）於5月22日完滿舉行， 嘉賓與一眾線上線下的同學進行大合照。

由滙豐贊助、青年成就 (JA) 主辦的全球青少年理財教育活動「JA財智新世代」，旨在透過網上工作坊、滙豐義工導師面談同自學活動，啟發年青人建立良好的理財習慣同知識，並且鼓勵他們以創新的理財遊戲手機應用程式提升理財學習體驗。活動除了在香港舉辦以外，更在其餘12個國家包括：加拿大、中國、埃及、法國、德國、印尼、馬來西亞、馬耳他、墨西哥、新加坡、阿聯酋和美國舉行。



是次「JA財智新世代創新挑戰賽」在5月22日以線上線下形式同步進行，當中環節包括：由滙豐義工導師指導的基礎會議、設計引人入勝的遊戲理財應用程序、以及參與「創新挑戰賽（香港區）」。

此挑戰賽共有接近80位（11隊）來自本地中學的同學，以及超過10名滙豐義工一同參與。比賽不但培養年青人的理財概念和習慣，更希望藉此建立他們的自信和理財抗疫力。

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活動更邀請到滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹 Brian、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場部主管姚淑嫻Suzanne及JA香港區主席盧永仁博士太平紳士作大會評判。



當日的勝出隊伍是來自趙聿修紀念中學的中四同學「Coinnie之娃」，他們在分享得獎感受時表示，他們是受到90年代中在日本推出的掌上型數碼寵物Tamagotchi的啓發，繼而發起「 Coinnie之娃」的理財教育計劃，旨在向年輕人灌輸健康理財觀念。

評判表示，冠軍隊伍在比賽時，團隊具備團隊精神，展現明確的推廣目標及思量過程，並設計出具有實用性且吸引用家的創新想法。他們更將於5月25日代表香港參加全球性的決賽，與來自其他國家和地區的競爭對手一決高下。

責任編輯：王明芳