【一笑渡凡間】蕭正楠化身古裝福爾摩斯　阿蕭靚湯聯手破焦屍奇案【內含劇透】

▲ 《一笑渡凡間》

TVB新劇《一笑渡凡間》在本周一（5月24日）首播，當時觀眾只知此劇是講濟公的故事，以為內容又是關於神仙施法救世。而至昨晚（5月25日），《一笑渡凡間》已播出兩集，終於知道此劇有別過往的濟公劇，原來是關於李修緣（蕭正楠飾）如何破一單又一單奇案。

其實《一笑渡凡間》監製王偉仁之前作品包括《心理追兇 Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》，都是有懸案元素。今次《一笑渡凡間》藉離奇案件講世情佛理，可說是神仙版的《洗冤錄》。

【一笑渡凡間】蕭正楠湯洛雯合演歡喜冤家 一切因果循環皆有天意

▲ 湯洛雯首次真正擔正做女一。

女工湘雲被燒焦

蕭正楠今次貫徹生鬼方法演李修緣（濟公）/武野光，演出保持水準。至於湯洛雯首次真正當女一，而且做打女演捕快蘇柔，頗有新鮮感。只是武野光與蘇柔又是最初為冤家後成愛侶的劇情安排，不免太過例牌。

蕭正楠與湯洛雯演出有水準外，資深演員杜燕歌、陳秀珠，以及一眾演「一枝獨繡」、「大雄染坊」男女工人的演員演出亦熱鬧搶鏡。

▲ 女工湘雲疑被燒焦。

杜燕歌陳秀珠搶鏡

劇中第一單案是女工湘雲（吳沚默飾）被燒焦棄屍荒野。昨晚（5月25日）第二集劇情講，蘇柔懷疑焦屍一案與野光有關，將他押到衙門，幸獲釋除殺人嫌疑。

金人阿不罕日達（謝可逸飾）大鬧繡莊，原來孤姐獨孤茹（陳秀珠飾）當日收了其聘金換取繡莊女工湘雲。野光探問獨孤茹後得知，書香齋老闆章文軒（莫家淦飾）曾向湘雲提親，遂到書香齋查看，卻與蘇柔碰頭。

另外，金人阿不罕日達被發現死在野外，獨孤茹捲入其中，被帶到衙門審問。獨孤茹丈夫武雄（杜燕歌飾）為證太太清白，在堂上舉獨孤茹沒殺人動機，可是變了當眾力數太太缺點，這一場頗為惹笑。

武野光破奇案

武野光發現證人打更佬曾指，燒屍火勢只持續一刻鐘，於是武野光用燒豬做實驗，發現只用一刻鐘時間不足以把屍體完全燒焦，所以覺得事件有可疑。

從劇中留下線索推測，章文軒明明對湘雲有意，可是女方死後，他一直沒到有拜祭過湘雲。而且在金人阿不罕日屍體發現現場有疑茉莉花香味，而湘雲生前喜歡茉莉花，同時章文軒書坊亦有花香味，即表示湘雲焦屍案與阿不罕日達被殺案有關連。

由此推測湘雲與章文軒相愛，但因為阿不罕日達出高價向孤姐要娶湘雲，令湘雲與章文軒被拆散。於是，湘雲到銀號把自己的積蓄盡取後假死隱世。

燒屍案在今晚（5月26日）播出的第3集將水落石出，觀眾可知此推測是否正確。

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書坊老闆有可疑

另外，今晚第3集劇情講蘇柔被母親蘇大娘（文雪兒飾）安排相親，但公子哥兒都被蘇柔嚇怕。蘇大娘碰見蘇柔與野光在街上打鬧，遂邀請野光作客，欲撮合二人

同時今集帶出另一單元，講靈石教到訪友德鎮，吸引鄉民爭相求見，教主善行（何遠東飾）作法後，鄉民頓時卻如中了幻術失去理性……

同場加映：何遠東訪問