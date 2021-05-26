【高齡媽媽】走出唐氏大女夭折傷痛　50歲高齡人工受孕再當媽媽

▲ Claire在50歲時植入試管嬰兒誕下女兒。

有人認為，有孩子的家庭才叫圓滿，即使夫婦已屆高齡，仍努力嘗試成為父母。英國有一名媽媽，因患唐氏綜合症的大女夭折，決定在50歲高齡誕下幼女，以彌補喪女之痛。她自嘲，自己當上媽媽的時候，身邊的朋友大多已成為祖父母。

現年54歲的Claire Mear來自英國諾福克郡，育有一名4歲的女兒Amelie。她近日在BBC的電台節目中分享自己高齡誕女的經歷。她憶述，8年前她初次懷孕，然而大女卻被驗出有唐氏綜合症，儘管她和丈夫決定要生下來好好照顧，惟大女卻在懷孕40周時胎死腹中，令兩夫婦承受巨大打擊。為了轉移傷痛，Claire與丈夫籌辦音樂節，為唐氏綜合症慈善機構籌款。

▲ 大女Molly於出生前一天夭折。（facebook圖片）

赴希臘人工受孕

直至Claire49歲時，她結識了以試管嬰兒（IVF）懷孕的朋友，令她也認真考慮再度懷孕，她進行針灸治療，並對未來感到信心。雖然醫生都不建議她高齡產子，但她仍堅持到不同地方求醫。

後來夫婦轉折地到了希臘一個相關機構，工作人員花了一周時間為他們做體檢，並認為兩人可以嘗試生育。Claire先後植入了兩個受精卵，第一個於6周大就流產，第二個、即Amelie卻罕有地不斷成長。

Claire知道自己高齡，加上曾懷過唐氏寶寶，於是持續地做產檢和照超聲波，她坦言早期做產檢時，每次都感到害怕，但她慢慢感受到Amelie的胎動，見證著她茁壯成長。在37周時，Amelie的心跳開始減弱，因此Claire入院進行剖腹產，產下了6磅的Amelie。

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撰書分享經歷

Amelie現在已經4歲，Claire笑言，成為媽媽感到不可思議，而唯一的缺點是找不到同齡的父母朋友，

我大多數朋友都開始有孫子，但我都已經習慣了。Amelie唯一的缺點是沒有祖父母，但她有很多朋友喜歡她。

Claire撰寫了一本關於她高齡產女經歷的書，名為《Rocker Bye Baby》。根據英國統計局數據，當地10年內高齡產婦數目增長了近一半，2019年有2390名嬰兒，是由45歲以上的母親生育。

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責任編輯：王明芳