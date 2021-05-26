【學業壓力】SEN女生日花7小時做功課做到喊 媽媽協助沉醉畫畫興趣釋放功課壓力

▲ 欣欣學習畫畫釋放學習壓力。

香港救助兒童會發佈最新的調查報告「 Young Voices 」，發現香港的年青人普遍都因功課或學業成績感到壓力，有患有專注力不足的女生每天要花7小時完成功課，令她及媽媽都深感疲倦。

香港救助兒童會於2019年5月至6月邀請了58位中學生參加聚焦小組討論，並於2020年7月以問卷方式訪問1,151位年齡介乎12至17歲的青少年，研究發現64%的學生有時或經常因功課或學業成績感到壓力, 46%的學生有時或經常擔心被父母責罰。

與香港絕大部分孩子情況差不多，現年10歲的信信，從一年級開始，每天放學後就到補習社補習和做功課，爸爸媽媽也經常陪伴他溫書，。

做功課時有錯，父母就會罵已經做過好多次，仲錯？

信信表示，學校派了測驗卷，必須要爸爸媽媽簽名，他知道逃避都無用， 通常會主動講自己的成績，他說主動講好過爸爸媽媽問。

有時都會驚驚哋，每次做事都要小心易易，做錯事就好似踐中地雷，就會爆炸。

▲ 信信也經常因為學業而感到壓力。（受訪者提供）

日做7小時功課 身心俱疲

被診斷患有過度活躍及專注力不足的欣欣， 每晚讀書做功課至深夜，下午5時開始做功課，坐至凌晨12時都還未做完。欣欣媽媽指，欣欣經常因做功課太累而哭喊，而她也感到很疲累，她嘗試找私人補習老師協助， 豈料補習老師竟打她。

龐大的學習壓力，令欣欣及媽媽也感到透不過氣來，欣欣媽媽更因壓力大至嚴重抑鬱。後來媽媽讓她由功課跳出來，幫女兒尋找興趣，最簡單就是畫畫。訪問期間， 欣欣好開心向我們展示她的得奬畫作， 畫畫給她一個肯定，給她自信心。

▲ 學業壓力令欣欣及媽媽備受壓力。（受訪者提供）

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示: 「研究結果顯示，年青人面對如此嚴重的學業壓力，這實在令人擔憂，希望藉此啟發社會各界將兒童的福祉置於首位。我們必須聯手加強對兒童的承諾，為下一代建立更美好的將來。」

「 Young Voices 」由瑞典救助兒童會於2014年發起，是一項兒童為本的研究，探討兒童對影響其日常生活，例如在學校、家庭、社區等不同議題的看法。

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責任編輯：王明芳