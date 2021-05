【家燕嫲嫲】新抱拍孕婦寫真疑一索得男　準嫲嫲薛家燕為兒媳買毗鄰單位

▲ 薛家燕將榮升嫲嫲!

薛家燕將榮升做嫲嫲! 薛家燕新抱陳素怡(Zoe)早前公布有喜,現臨盆在即,日前跟薛家燕囝囝石耀庭(Jackson),一同拍攝孕照寫真,公布將做父母心情。

家燕姐新抱Zoe在寫真中挺著巨肚,穿上吊帶泳裝,體形仍然纖瘦,老公石耀庭(Jackson)輕撫太太孕肚,十分溫馨。

▲ 兒子Jackson和Zoe共拍攝寫真。(取自IG)

【日日媽媽聲】薛家燕當年受盡奶奶氣 家燕姐不逼媳婦追生男丁:男女都開心【有片】

Zoe拍孕婦寫真

Zoe在IG以英文留言:「See you soon, little one!I will miss the kicks, the stretches and always having you with me, but we can’t wait to see you and squeeze your chubby cheeks.」

她在最後一刻決定拍攝懷孕寫真,希望紀念懷胎一刻,並指很快會見到自己小愛人,會懷念BB在肚內踢腳,Zoe又感恩指每步都永遠與BB在一起,夫婦都急不及待想見BB,要親胖胖的臉龐。

▲ 兒子新抱跟薛家燕感情十分好。(取自IG)

疑一索得男

家燕姐與Jackson夫婦一直未有公開BB性別,有傳Zoe一索得男,家燕姐對抱得男孫卻堅持未有回應,新抱Zoe亦沒有透露胎兒的性別。日前家燕姐對將做嫲嫲,表示心情緊張,並指除工作以外,會盡量抽時間照顧Zoe。

家燕姐的媳婦與兒子於2018年結婚,去年太太確認懷孕,家燕姐更特意安排兒子與新抱居於殷樺花園相鄰單位,方便互相照顧:「互相探望、煲湯水好方便,我們各自又有私人空間。我新抱好懂事、好乖巧,覺得是我跟兒子的福氣。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其實早在兒子結婚時,家燕姐當時已送贈給兒子和媳婦2000萬的物業,薛家燕指自己難得在殷樺花園有3個單位,希望兒子與新抱能安居樂業,而兒子亦認為住在母親的鄰舍可以方便照顧她。

家燕媽媽持至少9個物業

愛買樓作長線投資的薛家燕持有最少9個物業,當中在西半山殷樺花園就有3個單位。3個單位分別於1996年至2009年購入,買入價約600至800多萬元,現時3個單位已升值超過2000萬元。

▲ 一家人十分和睦。(取自IG)

除了上述單位,薛家燕亦於2008年以約300萬元購入觀塘開聯工業中心一個2000呎單位作家燕媽媽藝術中心,其後又用過千萬購入下層同樣的單位作擴充。

早前位於中山的殷樺花園被列入強檢大廈名單,薛家燕跟新抱剛好在家,被傳媒拍下一家人等候檢測的場面。

同場加映:康子妮訪問