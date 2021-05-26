【家燕嫲嫲】新抱拍孕婦寫真疑一索得男　準嫲嫲薛家燕為兒媳買毗鄰單位

▲ 薛家燕將榮升嫲嫲！

薛家燕將榮升做嫲嫲！ 薛家燕新抱陳素怡（Zoe）早前公布有喜，現臨盆在即，日前跟薛家燕囝囝石耀庭（Jackson），一同拍攝孕照寫真，公布將做父母心情。

家燕姐新抱Zoe在寫真中挺著巨肚，穿上吊帶泳裝，體形仍然纖瘦，老公石耀庭（Jackson）輕撫太太孕肚，十分溫馨。

▲ 兒子Jackson和Zoe共拍攝寫真。（取自IG）

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Zoe拍孕婦寫真

Zoe在IG以英文留言：「See you soon, little one!I will miss the kicks, the stretches and always having you with me, but we can’t wait to see you and squeeze your chubby cheeks.」

她在最後一刻決定拍攝懷孕寫真，希望紀念懷胎一刻，並指很快會見到自己小愛人，會懷念BB在肚內踢腳，Zoe又感恩指每步都永遠與BB在一起，夫婦都急不及待想見BB，要親胖胖的臉龐。

▲ 兒子新抱跟薛家燕感情十分好。（取自IG）

疑一索得男

家燕姐與Jackson夫婦一直未有公開BB性別，有傳Zoe一索得男，家燕姐對抱得男孫卻堅持未有回應，新抱Zoe亦沒有透露胎兒的性別。日前家燕姐對將做嫲嫲，表示心情緊張，並指除工作以外，會盡量抽時間照顧Zoe。

家燕姐的媳婦與兒子於2018年結婚，去年太太確認懷孕，家燕姐更特意安排兒子與新抱居於殷樺花園相鄰單位，方便互相照顧：「互相探望、煲湯水好方便，我們各自又有私人空間。我新抱好懂事、好乖巧，覺得是我跟兒子的福氣。」

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其實早在兒子結婚時，家燕姐當時已送贈給兒子和媳婦2000萬的物業，薛家燕指自己難得在殷樺花園有3個單位，希望兒子與新抱能安居樂業，而兒子亦認為住在母親的鄰舍可以方便照顧她。

家燕媽媽持至少9個物業

愛買樓作長線投資的薛家燕持有最少9個物業，當中在西半山殷樺花園就有3個單位。3個單位分別於1996年至2009年購入，買入價約600至800多萬元，現時3個單位已升值超過2000萬元。

▲ 一家人十分和睦。（取自IG）

除了上述單位，薛家燕亦於2008年以約300萬元購入觀塘開聯工業中心一個2000呎單位作家燕媽媽藝術中心，其後又用過千萬購入下層同樣的單位作擴充。

早前位於中山的殷樺花園被列入強檢大廈名單，薛家燕跟新抱剛好在家，被傳媒拍下一家人等候檢測的場面。

同場加映：康子妮訪問