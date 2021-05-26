【幼兒學習】不必急於灌輸學科知識　家長保護孩子學習動機更重要

▲ 筆者認為當孩子失去學習動機，再培養對學習的熱情就更加困難。（iStock圖片）

家中兩歲半的兒子，從懂得說話開始，不同時期會迷戀不同的事物。剛開始是汽車品牌，寶馬、平治、本田、豐田等等他都懂得分辨，每次經過停車場他都會逐一唸。到下一階段他就對不同的貨車有興趣，平治客貨車、拖頭等等。然後下一個系列就是大大小小的工程車，鏟泥車、掘泥車、壓路機、膠輪壓路機、吊車等等。

這些知識對孩子的幼稚園面試沒甚麼用處，面試都應該不會問到。孩子到現在都未懂得數1至10，26個字母也不懂，但我自豪的是孩子懂得不同功能的汽車肯定多於26種。

對於孩子學科上的學習我並不着急，最大任務是保衞他的學習動機。只要他有興趣學，我竭盡所能都會輔助他。最近他熱愛消防車，買給她的消防故事書他都超喜歡，如果在街上見到消防車，我們一定站着等到消防車走了才罷休。我常思考，為了滿足他的學習動機，我還可以盡力做甚麼？我們一家人跑到消防局參觀，請消防員哥哥逐一介紹不同消防車的功能。離開的時候，碰巧消防局接到任務要出車。感受到他們如何幾秒鐘內就預備好四紅一白（泵車、細搶、升降台、鋼梯、救護車）出動。每次回顧消防出車的影片，孩子都會逐一數出。

追着孩子的興趣去學習，有人會擔心學習太單一。其實只要孩子有興趣，周邊的事物孩子都會願意聽。有關消防車的事物。我兒子都願意留心聽。例如第一截擊車的泡可以救汽油相關的火。這個題材可以教科學：油浮在水面、燃燒三角。例如有消防坍塌隊會帶備搜索犬做拯救。又可以順便教他生物學：狗狗的鼻子靈敏度和我們不一樣。坍塌拯救車上面有鋼索可以拉走瓦礫。我用積木去示範一次石屎倒塌下來，然後消防車拉走瓦礫的一幕，他總是看得十分高興。

追着孩子的興趣跑絕對不輕鬆。但我可以和孩子享受到學習的樂趣。枯燥的學習、單一的學習操練，當孩子失去學習動機，要再培養對學習的熱情就更加困難。

全文刊於經濟日報專欄「育儀札記」，原題為「保護孩子學習動機」。

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