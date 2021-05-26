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【港媽抱怨】外傭每晚準時8點自動收工　在職媽媽無奈大呻： 放工仲要湊仔到10點好攰

親子 17:39 2021/05/26

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外傭每晚準時8點自動收工，在職媽媽無奈大呻： 放工仲要湊仔到10點好攰。

不少在職家長會聘請外傭幫忙打理家務及照顧家中小孩，但如果外傭不合作反而會幫倒忙。一名港媽於親子討論區發帖，指家中外傭每晚準時8點自動收工，令原本是在職媽媽的她放工回家後仍需要照顧5歲小孩，非常疲累。

一名港媽於「親子王國」以「工人姐姐晚上8點收工」為題發帖，指家中聘請一名30多歲的外傭照顧一名5歲小孩。外傭每天早上7時半起來，中間有3個休息時間，不需到街市買肉菜，而晚上準時8點自動收工，進入房間玩電話。港媽無奈抱怨，

我同佢講過好多次，8點之後係stand by，唔係完全收工，佢都無改善，我可以點？

每晚趕收工入房玩電話

港媽表示，入屋前已與外傭交待清楚，但外傭每晚8點便趕著收工，「佢自己洗完碗8點已經入房搽cream......我有畀嘢佢做，但佢次次都趕住收工咁，我都無癮，佢心已經收咗工了，趕入房玩電話，而家又難請工人，無奈。」對於放工後仍需照顧小孩，港媽身心疲累，

我放工返屋企要開始Mama Duty，仲要自己照顧小朋友到10點，好攰。

網民批：當你無到！

不少網民留言分享同類經驗，指其外傭每晚準時7時35分收工進房休息，

吃完晚飯的碗碟放喺餐桌第二朝先收，我三個月內炒咗佢。

有網民建議，安排工作讓外傭在晚上8時至10時完成，「搵嘢俾佢洗、執、抹、湊女，到10點你哋冇其他吩咐先准沖涼入房休息，唔設入房stand by時間，建議趁早同佢講唔好再拖，佢當自己係老細咩？規矩應該由你定，唔係俾佢自己定。」

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責任編輯：王明芳

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