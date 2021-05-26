【疫苗接種】港鐵正與政府商討外展接種服務　歐陽伯權：多種方法鼓勵員工打針

▲ 港鐵正與政府商討外展接種服務，歐陽伯權指多種方法鼓勵員工打針。(陳永康攝)

新冠疫苗接種計劃至今3個月，惟接種率仍不足2成，政府早前宣布積極將接種計劃以外展形式推廣至不同界別和行業。港鐵主席歐陽伯權表示，公司管理層正與政府進行溝通，強調疫苗接種屬個人自願，會盡量方便市民打針，又指已進行多種方法鼓勵和方便員工打針。

港鐵屯馬綫計劃今年第三季通車，港鐵行政總裁金澤培指，有關準備工作包括測試和全綫模擬營運進展非常順利，若有任何通車消息會再作公布；至於沙中綫過海段工程仍然嚴峻，目前剩下2個關鍵工序，包括新舊路軌接駁，以及新信號系統和列車投入服務，由於這兩個序出現延誤，令整個項目亦須延誤，故明年第一季通車目標很嚴峻，正研究如何追回工程進度。

被問到新綫路通車後會否出現「短貴長平」情況，金澤培表示，有關問題是歷史原因，由不同綫路和車票定價而制定，希望通過每年票價調整去理順，但仍需時間處理。

港鐵表示，預計未來10年會投資1000億港元在新鐵路項目及物業發展計劃，包括東涌綫延綫、屯馬南延綫、古洞站及北環綫，和小蠔灣車廠上蓋的物業發展。歐陽伯權表示，1000億元是很大的數字，但港鐵根基做得好，有足夠條件做好相關工作。金澤培補充指，會透過派息之後的盈利，及向銀行借貸等去進行。

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記者：陳子謙