【自殘瘦腿】內地時興切斷小腿肌肉神經為美腿　醫生警告：與自殘無異

▲ 內地近期有人為瘦腿，不惜接受「小腿肌肉阻斷術」切斷小腿肌肉神經。

纖幼美腿是不少女士的追求，但內地近期卻有人為追求極致，不惜接受「小腿肌肉阻斷術」，切斷小腿肌肉神經，令肌肉自然萎縮，成效更聲稱可令腿圍減少10厘米。有醫生就警告，神經被切斷後是不可逆轉，行為與自殘無異。

綜合內地媒體報道，內地有女網民日前在社交平台上分享進行「小腿肌肉阻斷術」的體驗。網民表示，手術可以讓肌肉慢慢萎縮，從而達到永久瘦腿效果。多名自稱是「過來人」的網民亦分享了術前術後的對比照，效果看來相當顯著，一時引起網上熱烈議論及關注。

網民分享術後成效：

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有醫美機構表示，「小腿肌肉阻斷術」操作原理是切斷小腿一些「相對不重要」的肌肉神經，例如腓腸內側皮神經（Medial Sural Cutaneous Nerve）和腓腸外側皮神經（Lateral Sural Cutaneous Nerve），讓肌肉失去活力而自然萎縮，從而達致瘦小腿效果；又聲稱手術微創傷口小，30分鐘做完即走，不會影響工作生活，術後小腿可瘦最多達10厘米。

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但有報道引述醫生表示，「小腿肌肉阻斷術」實際上是切斷小腿一些肌肉神經分支，讓肌肉失去活力而自然萎縮，是一項不可逆轉的損害性手術，正規醫院目前都不會做。

醫生批評形同自殘

南方醫科大學第三附屬醫院關節外科及運動醫學科副主任曾春稱，理論上「小腿肌肉阻斷術」是可能達致「瘦腿」效果。因為運動神經功能有支配肌肉和提供給肌肉營養的作用，切斷了神經的肌肉自然會逐漸萎縮、小腿變細。

在臨床上，車禍、外傷、嚴重的運動損傷而發生神經損傷的患者，小腿會變得非常幼細，但是看來一點也不美觀，而且因肌肉萎縮，關節穩定性會變差，關節容易出現異常磨損，可能會提前退化，很可能做不了普通動作，更不要說激烈運動：

那些因外傷神經受損、小腿肌肉萎縮的患者非常痛苦，千方百計想各種辦法修復神經，沒想到還會有健康人群主動自斷神經，這無異於自殘。

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責任編輯：羅嘉欣