【Staycation小心】女子浸浴感染惡菌器官衰竭　全身腫脹下肢發黑須切右腳保命

▲ 女子浸浴感染惡菌器官衰竭，全身腫脹下肢發黑須切右腳保命。

不少人都喜愛浸浴，但英國一名女子卻浸浴浸出禍，她早前與友人在家人開派對，其後浸浴後感到不適，並出現重器官衰竭及下肢發黑壞死，最終要截肢保命。

綜合外媒報道，25歲女子的布里格斯（Lauren Briggs）於今年1月與友人在家中開派對，晚上在浴缸浸浴，然後才入睡。未料翌日早上，友人發現她倒地喘氣，其後更陷入昏迷，遂立即召救護車將她送院。

經檢查後，醫生發現布里格斯感染腦膜炎雙球菌，引發嚴重的腦膜炎雙球菌菌血症，導致出現多重器官衰竭。醫生推斷浴缸水含有腦膜炎雙球菌，並在她浸浴時經腳部的小傷口入侵體內。

布里格斯被送院後，全身腫脹、下肢發黑，醫生指必須盡快切除右腳和左腳腳趾保命，否則很難撐過48個小時。布里格斯的母親表示，雖然知道截肢會嚴重影響女兒日後的生活，但為了保住她的性命別無他法，只能答應進行手術。

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布里格斯昏迷了48小時才甦醒，她醒來後才發現自己的右腳及左腳腳趾已被切除，她因而失去原先的工作，更出現言語障礙及心理健康問題。她說：

我只想如常生活，但我現在必須依靠他人去做所有事，感覺就像被困在自己體內...

目前布里格斯已經出院，但因身體情況長期需要他人照顧，她發起了網上眾籌，希望有心人捐款以應付生活所需。

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責任編輯：羅嘉欣