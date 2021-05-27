【媽媽辛酸】忙於照顧家庭無暇扮靚　港媽心傷：出街唔打扮遭子女嫌棄

▲ 有港媽在網上討論區發文，指聽過有朋友因外出不打扮遭子女嫌棄。

媽媽勞心勞力為家庭付出，卻慘遭家人嫌棄。近日一名港媽在網上討論區「親子王國」發文，指曾經聽過有朋友因無暇扮靚遭子女嫌棄，感到心酸，亦表示「有時候唔敢怠慢，執靚自己」。

港媽唔打扮遭子女嫌棄

該名港媽在文中指出，曾聽過朋友被子女嫌棄「唔識打扮又唔太理儀容」，認為此番說話「幾傷阿媽心」。她聽後表示自己不敢怠慢，外出時「執靚自己」。港媽續指外表與氣質非由金錢堆砌，

氣質係一個人嘅修養，睇書同增廣見聞先係重點，亦唔一定要好多錢。至於身型問題，減肥唔一定要參加昂貴瘦身療程，打扮亦豐儉由人，唔係名牌先叫靚。

網民：外表企理就夠

帖文引來網民討論，有網民對港媽表示同情，「叫個小朋友幫手做家務，等阿媽有時間去打扮」、「唔駛靚，儀容企理唔會失禮就夠啦！」、「細個介意阿媽失禮多過介意儀容」。

有網民則指媽媽應要有適當打扮，「我好怕人哋個頭好油，有陣頭油味，就算佢生得幾靚，我都敬而遠之」、「認同唔一定要名牌堆砌，年紀大咗，唔追求靚，起碼要整齊乾淨」、「有其他同學仔讚自己父母，小朋友確實會開心」。

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責任編輯：王明芳