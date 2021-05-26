【學業壓力】爸媽從小要求成績取A壓力爆煲 碩士女生：經常發噩夢見到周圍是血

▲ Eve曾因學業壓力而經常發噩夢。

香港救助兒童會發佈最新的調查報告「 Young Voices 」，發現香港大部分年青人都感到學業壓力。現年23歲的Eve自小飽受學業壓力，更因壓力長期發惡夢，甚至受到校園欺凌，她長大後入讀心理學，希望能夠結合自身的經歷幫助同路人。

香港救助兒童會於2019年5月至6月邀請了58位中學生參加聚焦小組討論，並於2020年7月以問卷方式訪問1,151位年齡介乎12至17歲的青少年。研究發現64%的學生有時或經常因功課或學業成績感到壓力, 46%的學生有時或經常擔心被父母責罰。

▲ 調查顯示很多年輕人備受壓力。

現時就讀碩士的女生Eve，坦言在求學過程中飽受學業壓力。她表示，父母自小對她寄望很大，小學時成績取A是最基本的要求，即使是小小的默書，爸爸媽媽都要求她取滿分。她憶述，小學時每個星期去學琴時，都會忍不住對着網琴老師大哭一小時，而鋼琴老師會在其他學生面前，坦白她因學業壓力而哭訴。

老師那一刻能做的就是借肩膊給她哭， 讓我可以宣洩。

長時間飽受學業壓力，Eve指當時睡眠質素很差， 更經常發惡夢。

夢中看到周圍都是血， 周圍都是斷手斷腳，其他人身首異處。又會夢見自己在學校， 老師追着自己不停責罵。夢中被媽咪喊罵， 結果睡醒時滿面淚痕。

在學業壓力中如願升讀大學，Eve原本按照父母的期望入讀藥劑，讀了一年後，她發現很多飽受學業壓力煎熬的人不懂得尋找幫助，她花了很大力氣說服爸爸媽媽讓她轉讀心理學， 希望畢業後可以做社工，幫助其他人。

香港救助兒童會去年撥款近800萬港元，為弱勢兒童及其家庭提供心理健康項目，透過不同的應對方式，包括密集式諮詢、講座、工作坊、父母支援小組、藝術和遊戲治療等，幫助兒童和青年保持心理健康和建立抗逆力。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示: 「『 Young Voices 』研究結果顯示，年青人的現況實在令人擔憂，希望藉此啟發社會各界將兒童的需要置於首位。」

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責任編輯：王明芳