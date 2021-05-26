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【離婚分身家】母親付7成首期港男獨自供樓　老婆不願生育欲離婚平分物業

親子 17:53 2021/05/26

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有港男大呻妻子提出離婚後平分物業，惟質疑妻子在買樓和供樓上毫無貢獻，認為平分並不公平。

夫妻如決定離婚，在財產分配上要達成共識，否則應尋求專業意見。有港男在網上發文大呻，指近日與妻子和平離婚，但對方欲平分他名下的一個物業。惟港男質疑妻子並沒有份供樓或付首期，認為不應將物業與她平分，故向網民求救問應如何處理。

離婚後妻子欲平分物業港男認為不公

最近有男網民在「連登討論區」發文，指婚前與妻子有共識生兒育女，不過對方在婚後「唔肯生仔」，兩人感情生變，最近亦決定離婚。事主指，妻子是一名OL，月薪約2.5萬，兩人現時居住的單位歸自己名下，當初買樓時母親支付7成首期，而餘下的3成供款由事主獨力承擔。

事主續指，雙方決定離婚後，妻子提出將物業平分但被事主質疑，

佢一蚊都無份俾層樓。依家離婚佢想分我層樓一半，層樓無佢名，得我名，可以點搞。

有網民建議將物業轉名至家人名下

帖文一出引來不少網民回應，有人建議事主將物業轉至母親或其他家人名下，但事主表示母親已擁有2個物業，而惟一的弟弟亦有一層樓在手，因此擔心轉名需要支付大筆印花稅。

另外有網民認為婚姻是一種責任，即使交由法庭處理，亦有機會要與另一半平分財產。事主回覆：

咁責任係雙方㗎嘛，有咩理由要做咁多嘢分俾佢。

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大批網民建議事主尋求專業意見。事主其後回覆，指已經聯絡律師處理，「不過呢兩晚瞓唔著」。

法庭會如何處理或分配離婚後財產？

根據社區法網（由香港大學法律及資訊科技研究中心承辦）的資料，如夫婦離婚後就財產分配事宜提出訴訟，香港法院以往習慣評估配偶的「合理要求」，並根據有關評估去分配資產。

在過去的案件中，法院亦試過判處妻子有權分得配偶一半資產，因此建議夫妻在婚前或婚後可訂立協議，以保護個人財產和避免離婚後出現的紛爭。

同場加映：謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考

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責任編輯：王明芳

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