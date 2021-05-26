【好聲好戲x開心速遞】羅毓儀聲演鍾嘉欣有驚喜　Yuki城大一級榮譽畢業【多圖】

▲ 羅毓儀在《好聲好戲》中表現有大進步。

TVB綜藝節目《好聲好戲》在昨晚（5月25日）播出的第3輪參賽者最後一場演出，陳自瑤及洪永城表現亮眼外，屬新人的羅毓儀（Yuki）的聲演技巧亦大躍進，與拍檔李紹堅為《缺宅男女》的吳卓羲與鍾嘉欣配音時，有不俗的表現，獲得評判一致讚揚。

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▲ 羅毓儀在《好聲好戲》中表現有大進步。（截圖）

努力終有回報

羅毓儀在《好聲好戲》的首輪比賽時，聲演《溏心風暴3》韓馬利一角，但表現未如理想。在昨晚的演出，Yuki突飛猛進，完美還原鍾嘉欣的喊戲，獲眾評判大讚進步神速，以新人來計已表現得非常好。

Yuki更真情流露，聲淚俱下地多謝拍檔及導師，表情多多超可愛。網民亦指看得出Yuki的努力，而且在聲演時掌握感情處理有明顯的進步。

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一級榮譽畢業多才多藝

羅毓儀現年只25歲，於2019年參加TVB的藝員訓練班畢業後入行，出道不足2年的她已獲不同演出機會，包括去年9月亮相《愛•回家之開心速遞》，飾演作家路小小一角，與熊尚善（滕麗名飾）有對手戲，憑清純可愛的外表成功引起注意，之後亦有連戲集數，角色已多次登場。

此外，在現正熱播的《一笑渡凡間》，她亦有份參演。

▲ 羅毓儀在《開心速遞》中演出。（網上圖片）

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年紀輕輕的Yuki外貌標緻，亦有歌手李蘊的影子，她亦不時在社交平台中貼出生活照，盡展青春活潑可愛的一面。而她現時就正為劇集《痞子殿下》拍攝中，亦有8套待播劇集，受TVB力捧。

演藝事業外，Yuki亦是有學歷不錯，以一級榮譽的成績畢業於香港城市大學的工商管理學士學位。此外，她亦懂彈結他和鋼琴，曾組業餘樂隊MochiIce公開表演，可說是多才多藝。

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同場加映：焦浩軒訪問