【星二代】楊千嬅兒子下月9歲只矮媽媽半個頭　Torres讀英基IB課程激發創意

▲ 楊千嬅丁子高相愛14年，日前分享一家三口的近照慶祝。

47歲楊千嬅與42歲丁子高於2009年結婚，不經不覺兒子丁進諾（Torres）下月就9歲生日，一家三口生活幸福。丁子高日前在社交網站IG貼出一家三口近照，慶祝與千嬅相愛14年，相中可見Torres迅速長大，只差媽媽半個頭。

近年楊千嬅主力在內地掘金，在丁子高貼出的一家三口近照中，見到他們正身處上海，三口子攬到實，丁子高並留言表示：「感激有你們！」非常溫馨。

▲ 楊千嬅一家三口身處上海，並可見Torres迅速長大，只差媽媽半個頭。（IG圖片）

下月9歲的Torres快高長大，2年前Torres的身高只到千嬅胸口，如今只差千嬅半個頭。雖然Torres的眼睛被遮住，但仍可見他愈大愈靚仔。

丁子高讚兒似媽媽轉數快

丁子高曾接受TOPick訪問時談及兒子的性格似媽媽轉數快，最欣賞兒子有愛心、富正義感，遇到不公平的事會挺身而出。

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原本丁子高希望Torres入讀其母校兼名校聖若瑟小學，但發覺兒子的性格不太適合讀傳統名校，認為兒子具創作天份，與千嬅商量後決定放棄名校，改讀英基屬下小學的IB課程。兒子升小後明顯開心了，跟讀幼稚園時的性格有別。

IB課程着重教學生解難

他讚揚IB課程着重教學生自己解決問題、自己搵答案，不像以前讀書要死記硬背，在新世代讀書必須學懂將知識活學活用。

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曾形容自己是「中級怪獸家長」的丁子高，已將自己降格成「輕級怪獸家長」，他笑言香港家長總要有一點「怪獸血統」才可在香港生存。他解釋自己並非不再緊張兒子學業，只是不再過份保護，不會捉著兒子的手及控制其腦袋，應該從旁扶助孩子成長。

兩夫妻發掘到Torres的烹飪天分，Torres亦渴望將來成為一個廚師，現時最拿手做蛋糕和壽司，最喜歡食中菜和飯類。千嬅亦樂於為兒子下廚準備飯盒，例如蒸肉餅、西蘭花、三文治，以及兒子最愛的蛋類菜式等。

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責任編輯︰林綺玲