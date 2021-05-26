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【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案無本地源頭不明　不設疫情記者會

社會 13:35 2021/05/26

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港昨日(25日)新增2宗感染源頭不明本地個案。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日（26日）新增約2宗輸入個案，沒有源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局不會設疫情記者會。

港府今日公布，本地郵輪「公海遊」最快7月底復辦，本港市民可參加不停靠境外的郵輪遊，惟郵輪公司及乘客須遵從政府八大防疫政策要求。詳情請見【下一頁

本港昨日（25日）新增2宗個案均為源頭不明的本地個案，兩人均未曾接種疫苗，包括一名43歲巴基斯坦籍地盤男工，於將藍隧道主隧道及相關工程的地盤工作，一直沒有症狀；另一名患者為37歲菲傭，今年3月抵港，居於西貢大洞禾寮村的僱主住所，日前檢測確診，檢出有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，並帶有抗體。詳情請見【下一頁

現時疫苗氣泡防疫措施將於今日屆滿，即看港府疫苗氣泡策略：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick診症室最新一集，提到傷風感冒後久咳不癒恐患哮喘，適當用藥助改善徵狀及減少復發：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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