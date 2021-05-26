【一代天后】《梅艷芳》傳記片預告首曝光　梅姐生前錯失拍《十面埋伏》成抱撼

▲ 《梅艷芳》電影將在今年上畫。

一代天后梅艷芳2003年因病離世，至今風采仍為香港人念念不忘，電影公司安樂早前決定開拍以梅姐生平為藍本的傳記片《梅艷芳》，以此懷念一代歌后「香港女兒」梅艷芳。

開拍《梅艷芳》的原因，原來是因2003年梅艷芳的一個遺願，讓安樂電影公司的江志強先生一直銘記於心，成就今天開拍這部電影的初衷。

▲ 電影海報重現梅姐最後一場紅館演唱會最後一幕。

江先生憶記起亡友，傷感的説：「跟梅姐認識，早在安樂電影還是小公司的時候，當時梅姐已經是一位當紅的歌手，但不介意我們小公司，答應為我們發行的一部電影《天空之城》站台宣傳 ，到今時今日我仍感激她當日的仗義幫忙。」

他指：「在2003年的某日，阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記着她未圓的夢；因與梅姐的交情；我仍然希望圓她臨終前的願望，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾，促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」

首條電影預告，按此

▲ 梅艷芳離世未能演出《十面埋伏》，導演亦為尊重梅姐，決定抽起角色重寫劇本。

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梅艷芳精神代表香港

離開我們已經18個年頭的梅艷芳，80、90年代瘋魔萬千fans ，現今世代可能對「梅艷芳」這三個字或陌生，但無論認識她與否，只要音樂響起，扣人心弦的歌聲總會有感動你的一刻，包括相識多年的江生。

江生眼中的梅姐絕對是香港人的女兒，他娓娓道來的說：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」

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江生感恩說：「這些年來，我們等待一個好劇本，好導演，更重要的是等待一個具備梅姐神韻的演員出現。」

他表示花3年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於才找到合適新人：「沒有她，我們開拍不了這部電影，對我們整個團隊來說不只是幸運，還有一份緣份。同樣地有梁樂民這位有心的導演，才能完成《梅艷芳》。」

據悉，梅艷芳一角由模特兒王丹妮飾演，不過在首條預告未有她正式出現。

至於導演梁樂民稱：「《寒戰2》還在後期剪接階段，江老板邀約會面，告訴我他有一個願望，一直很想實現，就是拍一部梅姐的傳記。我告訴老板，你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻的。」

導演回憶稱：「因為當天是12月30日，也是梅姐離開我們的日子。編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣；一路走來，從資料搜集、劇本定稿、選角、拍攝、剪緝到後期，給我最大的感受是，香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」

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梁樂民續指： 「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除記錄了她，我們還努力記錄了香港的80年代。」

他指梅姐對自己的意義，就是典型香港兒女的模範：「出身雖然寒微，卻憑著自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。」

同場加映：黎彼得訪問