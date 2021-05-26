【販運大麻】元朗49歲男以狗糧包裝藏126公斤大麻花被捕　警指今年首4個月大麻案按年倍增

▲ 元朗49歲男以狗糧包裝藏126公斤大麻花被捕，警指今年首4個月大麻案按年倍增。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科人員根據線報在前日(24日)晚上，於元朗馬田路及馬棠路交界截查一部可疑車輛，警員搜查貨車上，發現盛滿大包裝狗糧，在其中63包狗糧內，發現252包以透明真空膠袋包裝大麻花，重量約126公斤，市值2670萬。

警員隨即以販運危險藥物罪名拘捕該名49歲本地男子司機，被捕人被暫控一項販運危險藥物罪名扣留調查，將於明日在屯門裁判法院提堂。

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毒品調查科總督察(行動)葉秀蘭稱，今年1至4月涉及大麻案件及被捕人士，比去年同期上升超過一倍，由去年1至4月的153宗，上升至今年同期324宗， 被捕人數有185人上升至415， 21歲 年青人被捕人數 亦比去年同期上超過80％成， 由54人上升到94人。

而今年1至4月警方檢獲大麻數量達528公斤，是佔去年整體80％。 警方亦發現吸食大麻有年輕化，認為時下年青人可能誤解，因外國以大麻合法化為消遣品，警方強調毒品就是毒品。

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記者：黃傑偉