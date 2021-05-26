【生命鬥士】信信換肝後進行修補橫膈膜手術　術後4日轉離NICU駁滿喉扭抱啜泣

▲ 信信換肝後進行修補橫隔膜手術，術後4日已轉離NICU，很叻仔！

本港25周早產男嬰「信信」於2月1日成功進行換肝手術，現時仍待在醫院。信信於上周五進行修補橫膈膜手術，解決肺部漲氣的問題，術後4天已轉離NICU。由於信信身上喉管未能拔除，媽媽為免弄傷他，只能拒絕討抱的信信，看見他啜泣，令媽媽心碎。

橫膈膜升高令肺部漲氣

早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，幸獲得善心叔叔捐肝保命，成功進行換肝手術至今逾3個月多，其情況時有起伏，曾因橫膈膜升高令肺部出現壓力，一度需轉回NICU。信信於上周五須做修補橫膈膜手術，解決肺部漲氣的問題，生命小鬥士信信又捱過一關。

信信媽媽昨日（25日）於facebook專頁「救救小心 - 肝」發帖，分享愛兒的最新消息，並上載了2段影片，表示開心收到醫院NICU（新生兒深切治療部）護士來電，告知信信在手術後第4天下午可以返回15樓，不用待在NICU，即術後情況好轉。媽媽大讚兒子，較預期早了幾天可轉病房︰

媽媽叫你叻豬，唔好留喺NICU禁耐，叫你留三日就好喇……唔好等關心你、關注你巳人擔心太耐……你真係做到，真係喺第四日姑娘就通知媽媽。

▲ 1歲信信換肝後進行修補橫隔膜手術，手術順利！（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

心痛兒子身上駁滿喉

媽媽指兒子在手術第3日待在NICU，樣子「可憐豬」，但成身駁了喉，擔憂抱抱會弄到他，所以只能看著扭抱的兒子在啜泣，忍著不抱他，叫媽媽多心痛。她道出為人父母的心聲︰

媽媽只可以做到嘅係輕輕拍吓你、安撫吓你、同你傾偈為你打氣……喺抱唔到你嘅日子，媽媽嘅心並不好受，感覺一點都不良好。

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盼兒子盡早可甩大喉

家人盼望信信早日轉房，並拔掉所有喉。他轉離NICU時，排水主喉仍然未甩，故依然未能讓媽媽抱抱。在影片中，見信信精神，可時由於未能抱媽媽，有點扭計啜泣，時而哭起來，時而定晴望向鏡頭，樣子「慘慘豬」。媽媽有點失望及心痛愛兒︰

再一次見到你失落嘅樣，媽媽的心要碎多少次才可碎完……到我離開後，旁邊床嘅姨姨話俾媽媽聽，你哭到崩潰咗，媽媽更加唔知點好，真心希望你叻叻豬今日甩到大喉。

網民為信信及媽媽打氣，從影片都感受到信信渴望被媽媽抱，「忍咗一陣都係哭出黎，加油呀BB」、「等緊你媽媽share你啲開心笑聲俾我」及「媽媽都加油呀，撐住呀」等。

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責任編輯：顏紫燕