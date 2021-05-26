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【無品大媽】 將軍澳大媽快餐店內刮痧　食客：佢拎咗餐廳隻匙羹刮【附刮痧禁忌+瘀血解碼】

健康 13:37 2021/05/26

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兩名大媽在將軍澳一間快餐店內刮痧

不少人也會刮痧疏改善身體問題，但有市民卻發現將軍澳一間連鎖快餐店內，有兩位婦人公然刮痧，並取用餐廳的匙羹刮。目擊者表示，向對方投訴後，二人也不離開。

該名市民在facebook群組「將軍澳主場」上載影片表示，有兩名大媽在將軍澳新都城中心一期的大快活內刮痧，「拎咗隻匙羹大庭廣眾刮沙，投訴完都唔走，不知所謂」。她表示，當時親眼看著大媽在店內拿取匙羹，用來為友人刮痧。

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從影片可見，涉事兩名婦女均戴著口罩，一人坐著，另一人則站著旁邊，手握匙羹在對方頸部刮痧。二人的行為引起網民關注，有人直斥做法「嘔心」。

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刮痧的作用

TOPick早前訪問了註冊中醫師古鎧綸，了解刮痧的作用、禁忌以及瘀血顏色所反映的身體狀況。他指出，刮痧乃中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭。

刮痧過程中，可令使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。另外，刮痧也可擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，可治感冒。而經常刮痧也可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

刮痧禁忌

古醫師指，雖然刮痧對健康好，但並非人人適合。一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。

以下5類人不宜刮痧，或要特別留意刮痧禁忌：

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如欲自行刮痧，需注意以下幾點：

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瘀血顏色

刮痧顏色大致可分為三種：紫黑色、紅色和微紅色，反映三種不同狀況：

  • 紫黑色：代表瘀血重、有內傷或體寒
  • 紅色：代表濕熱
  • 微紅：代表相對健康

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責任編輯：羅嘉欣

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