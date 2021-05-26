  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會】楊潤雄：港府會考慮制定官方指引　規範教師操守行為

政治 13:01 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

教育局局長楊潤雄表示，當局會考慮推出一套官方指引，規範教師的行為操守。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄表示，當局會考慮推出一套官方指引，規範教師的行為操守，但他提到，目前社會有不同意見，認為應由教育界的專業人士就教師操守作規管。他強調，當局會根據經驗盡力向教育工作者，分享不能接受的教師操守行為。

楊潤雄今在立法會大會質詢環節稱，不論《香港教育專業守則》有否列明禁止教師參與違法活動、煽動或組織學生參與違法活動、向學生宣揚個人政見，以及在網上發表激進、煽動仇恨或失實的言論等，有關行為都不能接受，強調當局會根據《教育條例》，從教育專業角度考慮，嚴肅處理教師失德的個案。

他又指，教育局專重教師的專業，但強調專業自主不等如自由放任，教師的教學評估必需符合課程框架要求，教師不可向學生宣揚個人的政治立場，或散播帶有歧視、仇恨，以及違反社會道德標準的訊息，若有嚴重個案，教育局會嚴肅處理，情況嚴重者將考慮取消其註冊。

自由黨立法會議員張宇人指，現有的《香港教育專業守則》在1990年制定，至今已實施31年，很多家長曾向其反映，當希望投訴教師專業失德時，未能找到相關條文，促請政府檢討指引

民建聯立法會議員梁志祥表示，有家長擔心投訴教師後，學生會遭教師報復，建議當局重新考慮在課堂上加裝閉路電視，增加課堂透明度，確保教師不會向學生傳遞錯誤訊息。楊潤雄回應指，有關建議需要先在社會上有更多的討論，認為若在課堂安裝閉路電視，等如對教師表示不信任。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

相關文章

梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
15:28 2021/05/25
梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
【六四晚會】支聯會申辦六四晚會　警方問及五大綱領
15:58 2021/05/25
【六四晚會】支聯會申辦六四晚會　警方問及五大綱領
【港深創科園】陳茂波︰港府正全力發展港深創科園　擬優先發展醫療科技等方面
16:04 2021/05/25
【港深創科園】陳茂波︰港府正全力發展港深創科園　擬優先發展醫療科技等方面

你可能感興趣

梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
15:28 2021/05/25
梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見
【六四晚會】支聯會申辦六四晚會　警方問及五大綱領
15:58 2021/05/25
【六四晚會】支聯會申辦六四晚會　警方問及五大綱領
【港深創科園】陳茂波︰港府正全力發展港深創科園　擬優先發展醫療科技等方面
16:04 2021/05/25
【港深創科園】陳茂波︰港府正全力發展港深創科園　擬優先發展醫療科技等方面
政治 港區國安法 教育局 楊潤雄 立法會

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩