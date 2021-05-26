【立法會】楊潤雄：港府會考慮制定官方指引　規範教師操守行為

▲ 教育局局長楊潤雄表示，當局會考慮推出一套官方指引，規範教師的行為操守。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄表示，當局會考慮推出一套官方指引，規範教師的行為操守，但他提到，目前社會有不同意見，認為應由教育界的專業人士就教師操守作規管。他強調，當局會根據經驗盡力向教育工作者，分享不能接受的教師操守行為。

楊潤雄今在立法會大會質詢環節稱，不論《香港教育專業守則》有否列明禁止教師參與違法活動、煽動或組織學生參與違法活動、向學生宣揚個人政見，以及在網上發表激進、煽動仇恨或失實的言論等，有關行為都不能接受，強調當局會根據《教育條例》，從教育專業角度考慮，嚴肅處理教師失德的個案。

他又指，教育局專重教師的專業，但強調專業自主不等如自由放任，教師的教學評估必需符合課程框架要求，教師不可向學生宣揚個人的政治立場，或散播帶有歧視、仇恨，以及違反社會道德標準的訊息，若有嚴重個案，教育局會嚴肅處理，情況嚴重者將考慮取消其註冊。

自由黨立法會議員張宇人指，現有的《香港教育專業守則》在1990年制定，至今已實施31年，很多家長曾向其反映，當希望投訴教師專業失德時，未能找到相關條文，促請政府檢討指引。

民建聯立法會議員梁志祥表示，有家長擔心投訴教師後，學生會遭教師報復，建議當局重新考慮在課堂上加裝閉路電視，增加課堂透明度，確保教師不會向學生傳遞錯誤訊息。楊潤雄回應指，有關建議需要先在社會上有更多的討論，認為若在課堂安裝閉路電視，等如對教師表示不信任。

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記者：尹櫻霖