  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【覆核獲批】男生向水炮車擲磚判感化　上訴庭批准覆核還押候判

社會 13:11 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

男生向水炮車擲磚判感化，上訴庭批准覆核還押候判。（經濟日報資料圖片）

2020年元旦大遊行，18歲男生涉向警方水炮車擲磚，以致車尾凹陷，男生其後又被搜出身上藏有鎅刀等物品，男生早前承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪，被判感化16個月。律政司不服判刑過輕而提出刑期覆核，高等法院上訴庭今（26日）聽罷陳詞後，裁定原審裁判官判刑原則性犯錯及明顯過輕，因此推翻原有判刑，並先為男生索取勞教中心等報告，男生還押至6月10日重新判刑。

涉案答辯人陳業云早前就兩項控罪被判感化16個月，律政司一度向原審主任裁判官要求加刑不果，因此向上訴庭提出刑期覆核。

上訴庭今聽罷雙方陳詞後即時裁決指，上訴庭早已於涉及15歲男生SHY管有攻擊性武器的刑期覆核中，提及有關判處14至16歲年輕罪犯的原則，而有關原則亦適用於21歲以下的罪犯，下級法院必須跟從。

上訴庭首席法官潘兆初指，即使本案原審裁判官在判刑時，已有SHY的案例，但原審裁判官卻未有恰當運用相關判刑原則，以致判刑原則上犯錯及明顯不足，即未有充分反映或考慮其他判刑選項，亦未有考慮答辯人在什麼情況下犯案、案件嚴重性及其罪責等，原審裁判官只著重於答辯人的個人情況。

上訴庭認為恰當的判刑必然是即時監禁式刑罰，因此推翻原有感化令判刑，並先為答辯人索取勞教中心、教導所及更生中心報告，案件押後至6月10日重新判刑，期間答辯人需還押。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝

相關文章

涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師被裁定表證成立
14:29 2020/07/29
涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師被裁定表證成立
涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師自辯稱教工藝製作弩只屬模型
19:00 2020/07/29
涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師自辯稱教工藝製作弩只屬模型
民陣元旦舉辦車輛巡行表訴求　7年來首取消遊行
19:30 2021/01/01
民陣元旦舉辦車輛巡行表訴求　7年來首取消遊行

你可能感興趣

涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師被裁定表證成立
14:29 2020/07/29
涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師被裁定表證成立
涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師自辯稱教工藝製作弩只屬模型
19:00 2020/07/29
涉藏自製弩及膠箭等武器　前大學講師自辯稱教工藝製作弩只屬模型
民陣元旦舉辦車輛巡行表訴求　7年來首取消遊行
19:30 2021/01/01
民陣元旦舉辦車輛巡行表訴求　7年來首取消遊行
香港 元旦 律政司 遊行集會

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩