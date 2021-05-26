【覆核獲批】男生向水炮車擲磚判感化　上訴庭批准覆核還押候判

▲ 男生向水炮車擲磚判感化，上訴庭批准覆核還押候判。（經濟日報資料圖片）

2020年元旦大遊行，18歲男生涉向警方水炮車擲磚，以致車尾凹陷，男生其後又被搜出身上藏有鎅刀等物品，男生早前承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪，被判感化16個月。律政司不服判刑過輕而提出刑期覆核，高等法院上訴庭今（26日）聽罷陳詞後，裁定原審裁判官判刑原則性犯錯及明顯過輕，因此推翻原有判刑，並先為男生索取勞教中心等報告，男生還押至6月10日重新判刑。

涉案答辯人陳業云早前就兩項控罪被判感化16個月，律政司一度向原審主任裁判官要求加刑不果，因此向上訴庭提出刑期覆核。

上訴庭今聽罷雙方陳詞後即時裁決指，上訴庭早已於涉及15歲男生SHY管有攻擊性武器的刑期覆核中，提及有關判處14至16歲年輕罪犯的原則，而有關原則亦適用於21歲以下的罪犯，下級法院必須跟從。

上訴庭首席法官潘兆初指，即使本案原審裁判官在判刑時，已有SHY的案例，但原審裁判官卻未有恰當運用相關判刑原則，以致判刑原則上犯錯及明顯不足，即未有充分反映或考慮其他判刑選項，亦未有考慮答辯人在什麼情況下犯案、案件嚴重性及其罪責等，原審裁判官只著重於答辯人的個人情況。

上訴庭認為恰當的判刑必然是即時監禁式刑罰，因此推翻原有感化令判刑，並先為答辯人索取勞教中心、教導所及更生中心報告，案件押後至6月10日重新判刑，期間答辯人需還押。

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記者：楊詠渝