【修例風波】港鐵指大部分損壞車站設施已修復　正研究途徑追究責任和損失

▲ 港鐵車務及中國內地業務常務總監劉天成今日（26日）出席股東大會。（經濟日報資料圖片）

港鐵車務及中國內地業務常務總監劉天成今日（26日）在股東大會表示，前年反修例事件期間被破壞的車站設施，經過員工和承辦商的努力，絕大部分已修復，公司亦一直研究從不同途徑追究責任和有關損失，包括民事訴訟和法定刑責相關的刑事案件所頒下的賠償。

對於港鐵石硤尾站及杏花邨站上月分別發生查票員與乘客爭執事件，劉天成回應指，為保障已付費乘客的利益，一直會安排職員在車站進行例行查票工作，強調查票對所有乘客一視同仁。

劉天成指，上月9日查票工作是按程序處理；而上月16日杏花邨站的事件亦交給警方調查，不適宜透露詳情。他指，一直有為履行查票職務的同事，提供合適的培訓和支援，亦不時提醒員工要留意與乘客溝通，尤其遇上突發情況應作出合適的臨場應變處理。

他續指，為員工能夠在將來更有準備去處理一些個別情況，最近亦與支援團體進行交流，以理解日後處理類似個案時，可以加強雙方的溝通；亦會聆聽外界的意見，亦希望公眾理解前線員工作會遇上困難，包括難以單憑外表或當乘客拒絕透露個人背景時，前線員工實在難以辨別乘客的需要，強調會認真看待事件，檢討改善空間。

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記者：陳子謙