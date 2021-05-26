【大胃王】任飲任食一次過拎逾百隻鮑魚　老闆拍片嘲諷女食客：就愛吃鮑魚

▲ 食客自助餐一次過拎逾百隻鮑魚，竟然被老闆拍片質問？

吃自助餐時，不少精打細算的食客都會挑吃比較昂貴及特色的美食，希望可以食回本。內地一名女食客近日品嚐海鮮任食時，一次過拿逾百隻鮑魚，結果被餐廳老闆拍片嘲諷。

綜合內地傳媒報道，河北秦皇島一名女子早前到餐廳品嚐海鮮任食，一次過取逾100隻鮑魚回座位吃，餐廳老闆走到這女食客旁，並以手機錄影，問她：「這麼多鮑魚，吃得完嗎？」

女食客表示可以吃得完，然後老闆再問：「花多少錢吃？$118元對不對，不限時限量是不是？」暗示女食客不能在指定任食時段完成桌上的鮑魚。

女食客沒有回應，老闆最後無奈離開。離開時，再嘲諷女食客，

多吃點啊，就愛吃鮑魚，別的都不愛吃。

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網民反應兩極

影片公開後，網民都紛紛發表意見。有人覺得老闆的行為不尊重食客，又會侵犯到食客的私隱，有人表示吃自助餐，吃自己喜歡的食物食正常，反嘲老闆不捨得食材，又覺得老闆十分小氣，不宜開自助餐廳。

不過，有人認為這食客沒有修養，只顧自己吃，沒有為其他食客著想。

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責任編輯：王芷瑩