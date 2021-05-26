  • 33°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 17:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大胃王】任飲任食一次過拎逾百隻鮑魚　老闆拍片嘲諷女食客：就愛吃鮑魚

休閒消費 16:07 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

食客自助餐一次過拎逾百隻鮑魚，竟然被老闆拍片質問？

吃自助餐時，不少精打細算的食客都會挑吃比較昂貴及特色的美食，希望可以食回本。內地一名女食客近日品嚐海鮮任食時，一次過拿逾百隻鮑魚，結果被餐廳老闆拍片嘲諷。

綜合內地傳媒報道，河北秦皇島一名女子早前到餐廳品嚐海鮮任食，一次過取逾100隻鮑魚回座位吃，餐廳老闆走到這女食客旁，並以手機錄影，問她：「這麼多鮑魚，吃得完嗎？」

女食客表示可以吃得完，然後老闆再問：「花多少錢吃？$118元對不對，不限時限量是不是？」暗示女食客不能在指定任食時段完成桌上的鮑魚。

女食客沒有回應，老闆最後無奈離開。離開時，再嘲諷女食客，

多吃點啊，就愛吃鮑魚，別的都不愛吃。

吃自助餐容易食濟，點擊大圖了解有助清理腸道食物：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網民反應兩極

影片公開後，網民都紛紛發表意見。有人覺得老闆的行為不尊重食客，又會侵犯到食客的私隱，有人表示吃自助餐，吃自己喜歡的食物食正常，反嘲老闆不捨得食材，又覺得老闆十分小氣，不宜開自助餐廳。

不過，有人認為這食客沒有修養，只顧自己吃，沒有為其他食客著想。

同場加映：大廚教煎牛扒方法，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【泊車之謎】車主停車場泊過夜收費$1480呻貴　一個原因遭網民嘲：抵畀啦
12:59 2021/05/25
【泊車之謎】車主停車場泊過夜收費$1480呻貴　一個原因遭網民嘲：抵畀啦
【好人好事】照顧老病毛孩不離不棄　阿棍屋創辦人︰救得一隻得一隻
17:40 2021/05/25
【好人好事】照顧老病毛孩不離不棄　阿棍屋創辦人︰救得一隻得一隻
【東張西望直擊】古怪私樓住客安裝反光布及閉路電視　不定時發出刺耳警報聲滋擾鄰居
今日 12:29
【東張西望直擊】古怪私樓住客安裝反光布及閉路電視　不定時發出刺耳警報聲滋擾鄰居

你可能感興趣

【泊車之謎】車主停車場泊過夜收費$1480呻貴　一個原因遭網民嘲：抵畀啦
12:59 2021/05/25
【泊車之謎】車主停車場泊過夜收費$1480呻貴　一個原因遭網民嘲：抵畀啦
【好人好事】照顧老病毛孩不離不棄　阿棍屋創辦人︰救得一隻得一隻
17:40 2021/05/25
【好人好事】照顧老病毛孩不離不棄　阿棍屋創辦人︰救得一隻得一隻
【東張西望直擊】古怪私樓住客安裝反光布及閉路電視　不定時發出刺耳警報聲滋擾鄰居
今日 12:29
【東張西望直擊】古怪私樓住客安裝反光布及閉路電視　不定時發出刺耳警報聲滋擾鄰居
網絡熱話 美食 餐廳情報 自助餐 海鮮 餐廳

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩