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【立法會】羅致光：7名社工因刑事罪行被定罪未被取消註冊　議員促修例

政治 13:56 2021/05/26

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勞工及福利局局長羅致光今（26日）出席立法會質詢環節。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光表示，由2018年1月至今年4月，共有7名註冊社工, 向註冊局呈報因刑事罪行被定罪及判處監禁，但當中暫時未有人被註銷社工註冊身份，註冊局正考慮其中1名人士的個案，其中2名人士正待法庭上訴裁決，另外1名人士未有申請將其註冊續期，而另外3名人士的定罪不影響其註冊續期。

羅致光今（26日）在立法會質詢環節稱，註冊局是一個法定機構，其組成、權力、職能、註冊規定及紀律處分程序已在法例訂明，只要註冊局按照法例規定，處理社會工作者的紀律管制及相關事宜，政府不宜干預，但因應社會對註冊局的工作有不同意見，港府會建議註冊局考慮適當措施，以提高其運作透明度，並加強與持份者的溝通。

民建聯立法會議員周浩鼎要求修例，將反修例示威涉及的刑事罪行，包括襲警及非法集結等罪行，加入註冊條件的指明罪行中，以正視聽。同黨的立法會議員葛珮帆就指，若有社工因參與非法集結、暴動而被定罪後仍可繼續做社工，不用被吊銷牌照，反映現時機制出現問題，促請港府檢討現時社會工作者註冊條例及吊銷社工牌照的機制。

會上質詢期間，多名議員不滿羅致光回應質詢的態度。建制派立法會議員何君堯批評羅致光的態度令人反感，指他不想作為，「不是我教你做官的！」；工聯會立法會議員麥美娟則批評羅致光只懂得「口舌之爭」。羅致光回應指，已聽到議員的意見，會與同事商討有關修例工作，但希望議員明白修例與否，不是他在會議廳聽畢議員的意見後，便能即席作出決定。

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記者：尹櫻霖

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