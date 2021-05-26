【DSE2021】DSE文憑試考生計劃出路　升學就業資訊展周五起網上舉行

▲ DSE放榜日暫定為7月21日。（相片由考評局提供）

2021中學文憑試剛剛結束，放榜日為7月21日，今年將首次試行以手機短訊（SMS）發放考生成績。各位考生的表現應心裡有數，是時候開始計劃出路，教育局於本星期五及六（28及29日）日舉辦升學就業資訊展，為中學畢業生提供出路資訊和升學就業輔導。

今年的升學就業資訊展「多元出路網上資訊SHOW 2021」再度於網上舉辦，約30間院校和機構將展示網上攤位，介紹經本地評審的專上課程、毅進文憑課程、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。

▲ 「多元出路網上資訊SHOW 2021」本周五起再度於網上舉辦。（網頁截圖）

展覽亦將於本周五及周六設多場網上直播講座，配合互動問答，介紹多元出路，學友社和香港青年協會也會提供升學及就業輔導。

網上展覽平台將開放至8月12日，有興趣人士可在網上重溫展覽和講座內容。

升學就業資訊展詳情：

展覽日期：5月28日及8月12日

直播講座：5月28日及29日

網址：virtualinfoexpo2021.com

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責任編輯︰林綺玲