【疫苗旅行團】台灣網傳赴美打輝瑞旅遊套餐　34日「豪華疫苗團」每位最低消費$11萬

▲ 台灣網傳赴美打輝瑞旅遊套餐，34日「豪華疫苗團」每位最低消費11萬。

台灣近半個月新冠肺炎疫情爆發，雖於3月初取得阿斯利康疫苗供接種，但民眾接種疫苗意願較低，加上阿斯利康疫苗證實出現血栓副作用，目前台灣的疫苗接種率僅1.2%。近日，網絡就流傳一條「台灣赴美打輝瑞旅遊套餐」。34日的「豪華疫苗團」包接種2劑輝瑞疫苗、機票住宿交通等，每位最低消費約11萬港元，引起網友熱烈討論。

從網上流傳的訊息可見，該旅行團名為「豪華出國打疫苗團--輝瑞21天版」，團友除了打疫苗，還可以順便旅遊。每人團費約351,902元台幣起，再加7萬元台幣的服務費，即合共42.2萬元台幣（約11萬港元）。

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旅行團於7月23日出發，8月26日返抵台灣。團友需先預繳28.65萬台幣（約8萬港元）用作購買來回機票、專車包車及2次PCR檢測報告。

旅途抵埗第2日就會馬上打第1劑輝瑞疫苗，等待打第2針的26日期間，團友行程自由，可以選擇租車或包車去玩，例如迪士尼樂園、環球影城、比佛利山莊購物、星光大道等，甚至順道在美國開戶都可以。期間又會有一星期前往拉斯維加斯遊玩，但所有遊玩費用都未計算在內。

住宿方面，因旅行團會先後在洛杉磯及拉斯維加斯打針及遊覽，所以即使入住最經濟實惠的酒店，不含早餐，2人一間房平均每人仍需6.54萬台幣（約1.8萬港元）。

直至8月19日，團友就可接種第2劑輝瑞疫苗，8月22日採檢、24日到機場進行登機準備，26日抵台。

抵台後，仍需進行14+1自我隔離，如家中沒有獨立衛浴等，團友便需自費再入住台灣防疫旅館。預料9月9日出關。

推動「疫苗觀光」

據悉，所有合法入境美國的外國人，也都可以免費接種疫苗，引發一股疫苗觀光潮。而除了台灣，越南及泰國均有旅行社推出類似的「疫苗旅程套餐」。

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責任編輯：羅嘉欣