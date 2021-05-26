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【新冠疫苗】陳肇始指本港疫苗猶豫情況十分嚴重　憂下輪疫苗採購談判未如理想

社會 14:43 2021/05/26

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陳肇始指本港疫苗猶豫情況十分嚴重，憂下輪疫苗採購談判未如理想。（經濟日報資料圖片）

港府昨日表示目前庫存的復必泰疫苗，使用期限將於8月中屆滿，如接種量不足以抵銷庫存，將浪費珍貴疫苗。食衞局局長陳肇始今日(26日)稱，因應全球疫苗供應緊張，料藥廠以至世衞將考慮本港今輪接種反應，決定可獲分發的劑量；本港疫苗猶豫情況十分嚴重，憂下一輪與藥廠的採購談判未如是次洽購般理想。

食衞局局長陳肇始書面回覆立法會議員質詢時提到，本港新冠疫苗猶豫情況十分嚴重，接種進度還有很大的進步空間，已採購疫苗過剩的機會明顯，下一輪與藥廠採購的談判中，將未必可取得如今輪洽購般理想的成果，現階段當局未知能否在下一輪採購足夠全港市民接種的劑量。

她解釋，由於全球疫苗供應會持續緊張，預計藥廠以至世衞都會考慮本港今輪接種計劃反應，決定本港可獲分發的疫苗劑量。

陳肇始提到截至本月中已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑，分別約94萬劑和123萬劑已使用；政府會按疫苗接種及預約趨勢估算可能過剩的疫苗，與藥廠商討延遲付運或不付運部分批次疫苗，或通過世衞等渠道，捐予其他有需要的地方，惟相關安排需獲藥廠同意，政府亦需繼續按採購協議支付相關費用。

陳肇始又稱，會視乎疫情發展、接種計劃的進度，及「疫苗氣泡」第一階段措施的落實情況，將檢討和適當地調節有關措施細節，並考慮在第二階段「疫苗氣泡」下，進一步放寬食肆和其他處所的營運限制，政府亦會繼續與有關業界保持緊密溝通。

她呼籲，市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足和接種中心有足夠容量時，盡早打針；又強調目前為止，未見到其他地區民眾打針意欲，因非健康風險因素而大幅提升的明顯例子，政府會繼續留意和參考各地政府提升市民打針意欲的手段。

另外，政府表示，現時全港約有11800名新型肺炎康復者。截至本月13日，康復者出院後完成新冠疫苗接種，即已接種至少一劑新冠疫苗的人數為1472人。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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