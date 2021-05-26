【賄選判囚】涉派福袋誘居民票投鄭泳舜　前議助及義工賄選罪成囚8個月

▲ 立法會議員李慧琼的時任議員助理及1名義工，涉以福袋誘使居民投票予民建聯候選人鄭泳舜，被控串謀在選舉中作出舞弊行為罪罪成，今(26日)於西九龍裁判法院被判監8個月。（資料圖片）

2018年立法會補選期間，立法會議員李慧琼的時任議員助理及1名義工，涉以福袋誘使居民投票予民建聯候選人鄭泳舜，被控串謀在選舉中作出舞弊行為罪，而鄭最終在九龍西補選中當選。兩名被告早前經審訊後被定罪，今(26日)於西九龍裁判法院被判監8個月。暫委裁判官判刑時指， 本案涉立法會補選，比案例所涉的區議會更為嚴重，兩名被告角色為助選，須判阻嚇性刑罰，故判2人即時監禁8個月。

涉案兩名被告為鄧奕梅（43歲）及王維霞（53歲），兩人均為「海麗之友社」的義工，其中王案發時為李慧琼的兼職議員助理，兩人同被控1項串謀在選舉中作出舞弊行為罪，即向他人提供利益。

2名被告早前否認控罪受審，並被裁定罪名成立。暫委裁判官許肇强今判刑時引述上訴庭案例的判詞指，在選舉中作出舞弊是公然漠視選舉制度神聖，會使選舉制度崩壞，令市民對選舉失去信心，即時監禁是必須的。

裁判官續指，背景報告顯示，兩名被告毫無悔意，本案涉立法會補選，比案例所涉的區議會更為嚴重，不僅影響區內居民；兩名被告角色為助選，判刑須具阻嚇性，故不接納辯方提議判處緩刑，以9個月監禁為量刑起點，考慮到被告初犯，並曾為海麗邨居民服務，減刑1個月，判2人即時監禁8個月。裁判官另拒絕辯方保釋等候上訴的申請。

首被告鄧奕梅的代表大律師今進一步求情指，背景報告顯示鄧10年前從廣西嫁來香港，她的出生地並沒有民主選舉，作為新移民，來港後經歷民主制度，取得選民資格但認識不深，她對法律的無知是其求情的原因。代表律師亦強調，鄧犯案時主因是幫助朋友，其親友撰寫的求情信指，鄧因錯信別人而犯案，家人對此感到難過。

對於鄧在本案的角色，大律師形容鄧是「底層義工」，並非參選人，與參選人直接參與賄選的案例有區別。鄧發WhatsApp訊息予選民稱會送贈福袋，但對其投票意向影響極少，甚至沒有，例如本案已脫罪的兩名選民，曾稱覺得被告很煩擾，稱會投鄭泳舜也只是敷衍。鄧事後有再發訊息，澄清送福袋與投票並無關係，希望法庭以緩刑方式處理。

次被告王維霞的代表大律師求情則指，王多年來致力服務社群，但現患有乳癌，需要服藥，同樣希望法庭考慮緩刑。大律師強調，新移民來港人生路不熟，需要像王熱心助人的人，為他們爭取福利。

控罪指兩名被告於2018年2月28日至3月11日期間，與不知名人士串謀在2018年立法會九龍西補選中作出舞弊行為，即無合理辯解而向在補選中有權投票的海麗邨居民提供利益，即多個載有價值約100元日用品和食品的福袋，作為他們在補選中投票予鄭泳舜的誘因。

同案原有另外兩名接受福袋的選民被控，早前被裁定在選舉中作出舞弊行為罪罪脫。

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記者：林欣樂