【新冠肺炎】中大推算本港多達2萬名隱性感染者　 料逾99%人口接種疫苗才獲保護

▲ 中大醫學院一項研究指出，本港未被發現的新冠肺炎患者約有2萬名市民，加上已確診的1萬多人，染疫者逾3萬人。

新冠肺炎疫情近日有所緩和，中大醫學院一項研究發現，有6人驗出新冠病毒的抗體，反映早前曾感染但從未確診，該院以此推算本港約有2萬名未被發現的新冠肺炎感染者，確診患者與隱形患者比例約為1：2，估算本港感染者總數約3.3萬人，佔本港人口少於0.44%。團隊指，低感染率及低疫苗接種率，由於本港大部份人未有抗體保護，即代表超過99%港人須接種疫苗才能獲得保護。

團隊於去年4月21日至今年4月18日期間共招募4,198名18歲或以上成年人參與研究，進行抽血及問卷調查，以血清學測試識別參加者體內是否存有「免疫球蛋白G抗體（IgG）」，了解他們曾否感染病毒，結果發現，當中有6人被驗出有IgG抗體，比率為0.14%。經統計學調整，推算出本地新冠隱性感染患者約有5000至2萬人，佔本港整體人口約0.3%。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，若以2萬最高比例推算，本港新冠病毒確診個案與未被發現隱性個案的比例為1:2，與外國相比較低，以瑞士日內瓦為例，當地的相關比例高達1：11.6，反映證明香港一直採取的防疫檢測、源頭追蹤及隔離措施均奏效，能有效阻止新冠病毒於社區擴散。

他又指出，被驗出有IgG抗體的6人中，有1人沒有病徵、外遊史及確診者接觸史，形容是「隱形中的隱形患者」，餘下5人的未被發現個案，則曾被隔離，亦接受過病毒檢測，但結果呈陰性，而由於該6人有抗體，理論上已無傳染性。

團隊又推算，連同未發現成人及未成年感染數字，估計本港大約有3.3萬人感染新冠病毒，即體內應已有抗體，惟少於整體人口的0.44%，換算超過99.5%港人無抗體，若本港想清零，市民不應只依賴檢測，最有效保護仍然是接種疫苗，而按研究2款疫苗均安全有效，呼籲港人及早接種。

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記者：洪芷晴