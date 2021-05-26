【MIRROR成員】呂爵安首度回應前度指控　Edan：唔希望會影響任何人

▲ Edan回應出軌事件。

人氣男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan）日前被前女友Stephanie暗指呂爵安（Edan）當年曾經出軌，及後引起網上廣泛討論。今日（5月26日）呂爵安（Edan）就就事件作出回應。

【MIRROR成員】Edan被前度爆料指控曾出軌 疑似呂爵安撩女露骨對話曝光

▲ Edan被前度指控。（IG圖片）

MIRROR成員Edan除了唱得又彈得，主持功力及搞笑才能不俗，獲安排接下不少綜藝節目和廣告，人氣直逼隊員姜濤。

不過人紅是非多，Edan前女友Stephanie日前出post暗示Edan當年曾經出軌，及後引起網上廣泛討論，更有網民流出疑似Edan挑逗女性友人的對話，內容露骨。

【MIRROR成員】Edan被前度爆料指控曾出軌 疑似呂爵安撩女露骨對話曝光

▲ Edan IG Story。（IG圖片）

Edan今日在IG限時動態回應內容如下：

知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我認為我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。 希望大家俾多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢地）嘅騷擾。我自己亦會繼續專注喺我嘅工作上，感謝大家。

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「準人妻」舊愛翻舊帳

與Edan同屬港大畢業的前女友Stephanie，早前在IG分享男友求婚成功的貼文，並笑說將自己的網名改為「準人妻」，Edan的妹妹「小如豬」也有為貼文讚好。

有網民刻意標記Edan，令Stephanie回覆網民留言：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受。」此回覆於不久後被刪掉，但已被網民截圖及流傳。

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在Edan出道後不久，Stephanie曾貼文表示支持Edan追夢和平分手：「細個以為咩唔夾呀timing呀全部都係移情別戀嘅藉口，但理智與感情角力左（咗）好一段時間，我都agger（讚成）朋友會係我地（哋）目前最適合嘅關係。」

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