【防疫抗疫基金】涉利用虛假文件騙取資助涉款173萬　警方拘13男女

▲ 港島總區重案組於昨日及今日（25及26日）拘捕包括5男8女共13人，懷疑有人以虛假資料及文件，詐騙政府抗疫防疫基金資助。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情衝擊本港各行各業，港府透過「防疫抗疫基金」支援本地企業，惟有人涉用虛假資料及文件詐騙「防疫抗疫基金」資助。港島總區重案組於昨日及今日（25及26日）拘捕包括5男8女共13人，年齡介乎23至67歲，全為「防疫抗疫基金」申請人及相關業務負責人，涉嫌詐騙及企圖詐騙。警方同時搜查多個處所及檢獲商業文件檢獲商業文件，不排除未來有更多被捕。

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警方早前接獲政府抗疫防疫基金秘書處報案，指懷疑有人以虛假資料及文件，詐騙政府抗疫防疫基金資助，秘書處轉介42個個案於警方調查，包括7個零售業，及35個美容院、按摩院及派對房間資助申請，案中涉及173萬申請金額，包括已批出62萬及未被批出111萬。

在資助計劃當中，要求申請人於指定日期前要有獨立營運商業地址，及兩項上述涵蓋業務工作性質，但案中涉案申請人利用虛假資料及文件，訛稱有營運相關合資格業務，申請資助從而詐騙抗疫防疫基金，案中申請人實際上沒有於上址營運相關合資格業務，部分甚至從來沒有營運業務。

港島總區重案組接手，經過深入調查於昨日及今日（25及26日），於香港多處展開行動，拘捕包括5男8女共13人，年齡介乎23至67歲，被捕人涉嫌詐騙及企圖詐騙，警方並凍結騙款19萬元，大部分人報稱商人及無業人士，全為申請人及相關業務負責人，警方調查期間搜查多個處所，檢獲商業文件、手提電話、電腦，及銀行記錄等，並檢獲一批經改動相關業務照片及商業登記， 警方指行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

港島總區重案組第三隊鍾志強總督察指，詐騙罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判監14年，而以虛假文件申請資助，會觸犯行使虛假文書罪最高罰則同為14年監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉