【校長專欄】了解教學理念課程師資　救世軍幼稚園校長分享4大選校策略

▲ 救世軍田家炳幼稚園校長分享幼稚園選校策略。

孩子將三歲了，作為家長開始著手為子女選擇入讀的幼稚園/幼兒園。很多家長都會在選擇上遇到困擾，到底是選擇入讀全日制或是半日制學校？選擇離家較近？遊戲、學術或是偏重知識學習等，不同的考慮要點，各人都有著不同的想法，青菜蘿蔔各有所好。

最近與幾位有子女的朋友閒聊，了解她們為子女報讀學校前會考慮那些因素，她們都有著一些考慮的共通點，都認為品格培養是最重要的，其次是教學理念、課程，還有師資、宗教、交通及環境等。當中有一位朋友亦會考慮小一派位的分佈，這些都是關鍵的因素。怎樣選擇一所合適自己小朋友的學校？可從下列幾個策略著手，希望對家長們有所幫助。

▲ 幼稚園開放日的講故事環節。（救世軍提供）

(一)多方打聽，收集資料

家長可從鄰居、親朋好友及網上搜尋獲悉學校資料。可詢問幼稚園的家長有關幼稚園的情況，了解幼稚園的理念、課程、師資、環境設施及收費情況等再作比較，同時可在幼稚園放學的時間，和一些家長攀談了解學校。

(二)交通便利，就近較佳

幼兒年齡尚小，宜選擇就近的，即使遇上突發事情或颱風也可以盡快接回小朋友。如需要乘坐褓母車，不宜花太長的時間在車程上，避免影響小朋友的休息時間。

(三)實地觀察，親身感受

幼稚園如舉辦開放日，家長應把握機會帶同小朋友親身觀察學校的環境衛生及設施，並趁機參與當天的活動，透過與教學人員溝通了解學校各方面，感受老師與小朋友在活動中的教學情景與氣氛。同時，觀察學校如何陳展兒童的作品以了解學校的文化，例如是否不分彼此而將所有兒童的作品展示或只選取較好的作品陳展？這都會顯示學校的教育理念及價值觀。

(四)教學理念，課程特色

學校的教學理念亦是家長考慮的要點之一，不同的學校及辦學團體各具教學特點，家長先了解學校的課程及教學重點。小朋友學習重點放在那裡？是否側重於知識？從而為小朋友選取合適的學校。

▲ 幼稚園小一銜接課程的體育堂體驗。（救世軍提供）

救世軍學前教育以「彰顯主愛、培育幼兒」為宗旨，落實推行以「兒童為本」教育理念。建構兒童終身可持續發展的能力和品格，促進全人發展及品格的培育，培養自主學習的態度。以積極的態度向兒童傳揚基督的愛及基督化的生命，培育兒童在德、智、體、群、美、靈等多方面的發展。

重德育：學校一直致力在幼兒品德及生命教育的培養。在課程上透過新聞時事，聖經、德育故事、日常生活事件，讓兒童學習身體力行，如探訪長者，捐贈物品、協助做家務等。讓兒童學習主動關懷社區和身邊有需要的人。在校內推行Team Bravo計劃，透過每月品德主題，培養兒童建立正面的價值觀和良好的品德。透過Bravo記錄冊一系列的挑戰小任務，與家長一同培養兒童，學習勇敢、樂觀、積極、尊重、感恩、欣賞和愛人惜物，讓兒童在身、心、社、靈得以健康發展。

玩中學：因應兒童愛玩的天性，在日常的課堂活動中，安排足夠的自由遊戲時間給予他們。學校特意提供遊戲活動周，創設不同的遊戲讓兒童遊玩，誘發他們從遊戲中學習，並享受遊玩的樂趣。活動給予不同年齡層的兒童，一個互相學習的好機會。兒童可以自己選擇與誰玩及玩甚麼遊戲，同時，在活動中讓大哥哥、姐姐可以學習照顧幼小，年幼的兒童可以向大哥哥、姐姐互相學習，藉遊戲推動兒童互動，自主學習、與人協作及舒展情緒。

輕鬆學：課程設計以「兒童為中心」，採用故事及專題研習教學，讓兒童透過親身的操弄，探索、討論、發現、求證來鼓勵他們積極學習，提升對學習的興趣。在學習語文方面，為提高兒童對閱讀的興趣，與外藉英語教師互相的配合，運用有趣味的中英文故事，誘發兒童對閱讀的興趣，從中使他們掌握中、英文字詞的意思及句子的結構，提升語文能力，有助作好升小的預備。故事書題材豐富而多元，有知識、藝術、品德教育、生活、社群等，透過不同的故事書，學習到不同範疇的知識。兒童亦可從圖畫中觀賞不同的繪畫元素，啟發對美感的欣賞。故事能帶給兒童無限的想像空間，書中的情節，能引發他們的好奇心，從故事的內容和圖像推敲故事的發展，提升他們的思考及創作意念；兒童在閱讀故事時，因故事的內容吸引幼兒的興致，對書中的文字產生興趣，希望從文字中獲悉故事的進展，從而引發他們主動閱讀。除了在語文學習外，學校亦透過蒙特梭利教學，將日常生活教育、感官教育及數學概念，融入在日常學習中，讓兒童透過操弄教具，培養專注力、推理、解決問題能力，建立邏輯思維和掌握抽象的數學概念。

家校協作：救世軍幼稚園設有「家長教師會」、「家長義工隊」及「社工服務」，盼望與家長在培育幼兒上多溝通，成為合作的好伙伴，同時，亦為有需要的家庭及兒童提供適切的支援服務。

升小及過渡：學校為協助家長替子女選擇學校，亦特意安排家長參觀區內不同的小學，讓家長們透過參觀及學校簡介，認識各校的課程特色，掌握多些學校資料，從而為子女選擇一所合適的小學就讀。

兒童經過三年的幼稚園學習生活，很快就要升上小學，對於小學的生活較陌生，心裏難免有點不安。因此，為協助兒童能順利過渡升讀小一，學校在高班的課堂，安排不同的小一適應活動給予兒童體驗，如模擬小一課堂，學習整理書包，帶領兒童實地參觀小學，認識小學校內設施，如小賣部，圖書室、電腦室、球場等，以及進行體驗上課。同時，邀請小一學童與兒童分享小學生活點滴，讓他們對小學的學習情況多些認識，有助他們在生理及心理上作好準備，以減輕他們在過渡時的不安情緒。

「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」(箴言22：6) 為人父母總希望子女出人頭地，有好的前途，把最好的給予他們。何為最好？你的最好是否就是他們的最好？又是否適合他們？作為父母的你，會怎樣為小朋友選擇合適的學校，讓他愉快學習地成長。

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