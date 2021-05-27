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【潮物速報】Moschino聯乘經典芝麻街系列　大鳥+Ernie+Bert+Cookie Monster全體角色出擊

休閒消費 10:23 2021/05/27

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Moschino X 芝麻街系列找來歌手Kacey Musgraves當上模特兒。（灰色?衣$4,500，運動褲售價未定/圖片由品牌提供）

在這個時裝界聯乘泛濫的年代，當迪士尼、Sanrio、Marvel、宮崎駿的龍貓，甚至新世紀福音戰士，都相繼加入時裝大軍企圖吸引消費者注意的時候，還有甚麼沒有可能發生？所以當見到Moschino終於找來芝麻街一眾角色如Ernie、Bert、大鳥和Cookie Monster時裝化時，還感到有點姍姍來遲呢﹗

服裝上當然少不得Ernie & Bert。（服裝售價未定/圖片由品牌提供）

就正如其他品牌和動漫聯乘產品一樣，這些在一年兩年季系列外所謂的capsule collection，款式大多易於「入口」，服裝項目離不開tee和衞衣運動褲基本項目，絕對談不上有甚麼看得人目瞪口呆的剪裁。

    點擊圖片放大
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誠然，Moschino與芝麻街這個聯乘系列亦走不出這個框框，但話雖如此，當中反而有兩件上衣不俗，分別是將tee附加上蝴蝶結與ruffles的裙子，與及在袖口添加ruffles的衞衣。

其實兩個品牌合作聯乘並不是壞事，只是今天礙於泛濫得要緊下，要在市場上殺出一條血路，似乎單靠印上一些動漫人物在服裝上未免叫消費者感到失望，可見這年頭作為一位時裝設計師實在絕不易為。

產品查詢：2525 4706

記者：何偉雄

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